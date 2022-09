Foi voltando de uma panfletagem a pé pelo bairro onde mora em Natal no meio de setembro que a candidata do MDB a deputada estadual Anne Marjorie sentiu-se terrivelmente só e esgotada. “Vinha pela rua escura sem ninguém e caiu a ficha: meu deus, estou completamente sozinha”, contou ao Intercept. “Não era apenas naquele momento, era para tudo. Não tenho apoio nenhum”. Logo a solidão transformou-se em pânico, e ela quase desistiu ali mesmo, mas decidiu continuar sua campanha, ainda que sem um único real. Advogados, passagens rodoviárias e aéreas, anúncios na internet, postagens constantes nas redes sociais, fotos e vídeos bem produzidos, produção cinematográfica para o programa de TV e YouTube, impressão e distribuição de santinhos, faixas e cartazes, cabos eleitorais, pesquisas de opinião. Tudo isso custa caro, mas quase 30% dos candidatos nas eleições deste ano ainda não receberam nenhum recurso para suas campanhas – nem dinheiro público, nem privado. Das mais de 29 mil candidaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, apenas 20.896 tinham declarado o recebimento de algum recurso à Justiça Eleitoral até quinta-feira, dia 15. É o que revelam dados levantados pelo Intercept em parceria com a plataforma 72 horas, formada por especialistas na análise de dados eleitorais e organizações e movimentos da sociedade civil.

Conhecida no Rio Grande do Norte por seu trabalho como apresentadora de TV e rádio e por sua atuação na defesa de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, ela própria uma sobrevivente desse horror, Anne Marjorie achou que seria diferente. “Por eu ser uma pessoa com trabalho social e na mídia bem conhecidos, acreditei que o partido iria investir na minha campanha. Infelizmente, não foi o que aconteceu”, lamentou a candidata. Ela ainda não recebeu nenhuma transferência do MDB, tampouco doações. Assim, chega na reta final da campanha sem nenhum centavo. De acordo com Marjorie, a direção do MDB havia se comprometido a enviar R$ 1 milhão a serem divididos pelos 24 candidatos a deputado estadual pelo partido – cerca de R$ 40 mil para cada um. Mas o dinheiro não chegou e, agora, a informação interna é de que não vem nada mesmo. Pior: a eleição deixa ela com dívidas. A contratação de uma contadora, obrigatória para a prestação de contas na Justiça Eleitoral, custou R$ 1,5 mil. Quando checaram o CNPJ da campanha, descobriram que a candidata ainda deve R$ 4,2 mil de impressão de santinhos produzidos à sua revelia. “O partido disse lá atrás que ia imprimir esse material, mas não disse que iria empurrar a conta para a gente e, ainda por cima, não mandar nenhum recurso”.

Agora, com a sala cheia de caixas com os 210 mil santinhos enviados pelo MDB para sua casa no início do mês e sem ter como distribuí-los a tempo da eleição, Marjorie contempla o prejuízo. “Desorganizou muito minha vida. Tive que deixar meu trabalho na TV e no rádio e parar com campanhas publicitárias, o que também me deixou sem renda todo esse período”, afirmou. A situação não é pior porque um amigo que ela contratou por R$ 2,6 mil para ajudar na produção dos vídeos de internet da campanha resolveu doar o serviço, devidamente declarado ao TSE. A candidata conta que chegou a ser ameaçada durante uma panfletagem sozinha em um shopping da cidade, e que o homem ainda descobriu seu celular para reforçar a agressão em uma ligação pouco depois – situação em que também não teve nenhum apoio do MDB. Apesar de todas as agruras, ela acredita na chance de ser eleita e promete não desistir da política se não for. Vaquinha de R$ 700 Até o começo da semana, tudo que a advogada e candidata a deputada distrital Thay Evangelista tinha para gastar em sua campanha eram R$ 720, arrecadados em uma vaquinha virtual organizada por amigos. Assim, vem tocando sua comunicação eleitoral exclusivamente com a ajuda de voluntários. Na segunda-feira, dia 12, finalmente chegou o dinheiro prometido por seu partido, o Avante. Mas o valor decepcionou: R$ 3 mil. “O partido tinha prometido R$ 50 mil para cada campanha para a Câmara aqui do DF”, explicou. “Tem candidato que já declarou mais de um milhão. Assim fica difícil competir”, disse. Jaqueline Silva do Agir, por exemplo, já declarou R$ 1,2 milhão de arrecadação e R$ 700 mil de gastos em sua campanha. “Isso faz toda diferença, ainda mais em um lugar pequeno que nem o DF. Você vê a campanha dos outros na rua e você, nada”.

Thay diz que chamou a atenção do Avante por ser uma advogada, negra, jovem – ela tem 32 anos – e conhecida por seu trabalho na OAB do Distrito Federal. Por isso, depois de aceitar o convite para lançar seu nome, ficou muito empolgada com a missão e achou que contaria com estrutura do partido para a campanha. Fora o (pouco) dinheiro, ela afirma que recebeu do Avante cerca de 8 mil santinhos para distribuir. “Como esse dinheiro chegou em cima da hora e não dá para muita coisa, penso em colocar tudo em propaganda nas redes sociais e internet para dar um gás no meu nome na reta final”, comentou. A despeito das adversidades, a candidata citou um dado que aparece com frequência nas sondagens de intenção de voto feitas por institutos de pesquisa no Distrito Federal. “Até agora, 70% dos eleitores não decidiram em quem votar para distrital, então o jogo está aberto e tenho chances sim, mas teria muito mais com um pouco mais de investimento”, avaliou. Thay também afirmou que foi para a política para ficar, independentemente do resultado da votação no dia 2 de outubro.

Sair das sombras Quando decidiu aceitar o convite do PT e sair candidata a deputada federal por São Paulo nessas eleições, a artista plástica Fernanda Prado queria chamar atenção e tirar da invisibilidade os LGBTQIA+ com algum tipo de diversidade física. Cadeirante, Prado nos disse que queria ajudar outras pessoas como ela a se aceitarem e viverem, lição que demorou para aprender. O que ela não imaginou é que, com pouco financiamento, teria dificuldade de tirar a própria candidatura das sombras. “Eu queria sair para deputada estadual, mas me garantiram que meu perfil era forte e necessário para a chapa de deputados federais do partido”, afirmou Prado. “Disseram que eu ia ter apoio e recurso para campanha, então aceitei”. Já mais para o final de agosto, depois de idas e vindas, ficou decidido que cada um dos 58 candidatos à Câmara dos Deputados pelo PT de São Paulo receberia pelo menos R$ 60 mil do partido para suas campanhas — o teto de gastos para o cargo no estado é de R$ 3,1 milhões. Estudos recentes mostram que eleger um deputado federal no estado custa, em média, R$ 1 milhão, de acordo com os gastos declarados pelos eleitos na última eleição. “Resumindo: até agora, recebi só R$ 30 mil e estou com medo de não receber a outra metade, já que a data para o depósito já passou e não há previsão de quando será feito”, explicou. De acordo com o TSE, a candidata já declarou R$ 44 mil em gastos nestas eleições. Prado espera não ter que se virar para pagar a conta depois do pleito e questiona a transparência na distribuição dos recursos.

Dos mais de R$ 4,5 bilhões distribuídos aos candidatos nas eleições até agora, 70% coube aos homens.