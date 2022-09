“Bolsonaro tentará deslegitimar os resultados das eleições. Não sabemos como, não sabemos se vai dar certo, mas ele vai tentar. (…) Bolsonaro vai tentar criar uma crise da mesma forma que Trump criou. O melhor caminho é evitar essa crise. É tirar o Bolsonaro da disputa logo no primeiro turno para que ninguém possa contestar uma derrota de lavada”, disse em resposta a uma pergunta do filósofo Joel Pinheiro.

No último Roda Viva da TV Cultura, Steven Levitsky, autor de “Como as democracias morrem”, obra que trata dos ataques que as democracias do mundo vêm sofrendo por autocratas, falou sobre a importância de derrotar Bolsonaro no primeiro turno. Para ele, votar em um candidato da terceira via e não no democrata com chances reais de levar no primeiro turno — leia-se Lula — é uma escolha que coloca a democracia em risco.

Levitsky disse ainda que, se todos se derem ao luxo de votar no seu candidato favorito da terceira via, a derrota de Bolsonaro no primeiro turno será apertada e isso criará condições mais favoráveis às suas intenções golpistas: “Esse foi o problema nos EUA. A disputa entre Trump e Biden foi acirrada. Isso contribuiu para que Trump alegasse que houve fraude. Portanto, a melhor maneira de se evitar uma crise, é uma vitória expressiva da oposição no primeiro turno. Votar num candidato da terceira via não vai nos levar a nada.”

Não é preciso ser cientista político para saber que Bolsonaro venderá muito mais caro a derrota caso ela não ocorra no dia 2 de outubro. As ameaças do presidente são claras e diretas. Dependendo dos resultados das urnas, ele terá mais ou menos força para investir no golpismo e criar um episódio nos moldes da invasão do Capitólio nos EUA. Lá, cinco pessoas foram assassinadas.

Aqui, antes de se abrir as urnas, já temos pelo menos dois petistas assassinados por bolsonaristas e uma série de ataques a pesquisadores de institutos de pesquisa como o Datafolha. Não dá para subestimar as consequências violentas de uma turba fanatizada e armada agindo a mando do seu líder. Uma vitória retumbante no primeiro turno certamente frustraria ou enfraqueceria as intenções golpistas do grupo.

Enquanto parte da imprensa e do eleitorado reclama da polarização, Lula segue construindo uma frente ampla cada vez mais forte. Ele conseguiu juntar em torno da sua candidatura políticos e juristas de diferentes matizes, como Boulos, Henrique Meirelles, Alckmin, Marina da Silva, Luciana Genro, Cristovam Buarque, Miguel Reale Jr., Aloysio Nunes, José Gregori e por aí vai. A deputada Tábata Amaral, uma conhecida crítica dos governos petistas, tem pedido voto em Lula. Até FHC escreveu carta declarando apoio, ainda que implícito à candidatura do petista.

A presença mais inusitada talvez seja a de Miguel Reale Jr., ex-ministro da Justiça e um dos autores do pedido de impeachment contra Dilma em 2015. “Sem perspectiva de vitória da terceira via, é importante que Lula vença no primeiro turno para impedir uma ação desesperada de Bolsonaro. Decidir por Lula é consequência de saber que assim se evitará ataques à democracia, à dignidade da pessoa humana e ao meio ambiente, que, com certeza, sucederão com maior intensidade em novo mandato de Bolsonaro”, declarou o jurista.

Todos esses nomes já tiveram alguma desavença com Lula no passado, mas hoje se juntam a ele para um objetivo maior: a defesa da democracia. São oito ex-candidatos a presidente de seis partidos diferentes pedindo voto para Lula no primeiro turno. Não é pouca coisa.

A falácia da polarização entre esquerda e direita não resiste mais aos fatos. A única polarização que existe hoje é entre uma frente ampla, composta por democratas de centro, direita e esquerda, e uma extrema direita autoritária, formada por golpistas e fascistoides. Aqueles que têm se dedicado a apontar as contradições existentes entre os integrantes da frente ampla, principalmente os entusiastas da terceira via, não entenderam o momento que vive o país e subestimam o poder devastador do bolsonarismo para a democracia.

As diferenças entre eles continuam e continuarão existindo, mas todos ali entendem que uma frente ampla não se trata de um alinhamento de ideias e propostas, mas uma maneira de resgatar os princípios básicos do pacto civilizatório rejeitados por Bolsonaro.