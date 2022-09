Piro se transformou ao mesmo tempo em um ilustre cabo eleitoral e em garoto-propaganda do Capitão Wagner, que promete “instalar no Ceará o maior escritório de inteligência contra o crime do país” e uma segurança pública “padrão FBI”. Isso seria possível, assegurou o candidato , porque ele tem “parceria estabelecida, um compromisso do FBI, da polícia federal americana de nos auxiliar”. Para convencer os eleitores, vale até uma montagem bizarra em vídeo , com paródia fazendo trocadilho com o sobrenome do ex-agente.

Os programas eleitorais do deputado federal Capitão Wagner, candidato ao governo do Ceará pelo União Brasil, tiveram uma figura desconhecida dos brasileiros como principal destaque: o ex-agente do FBI George Piro.”Se você escolher Wagner como seu governador, em 1º de janeiro de 2023, eu estarei lá com ele para mudar o Ceará”, garante o americano em inglês, acompanhado por uma dublagem dramática, típica dos filmes de ação transmitidos pela Sessão da Tarde na TV Globo.

Mas a candidatura que representa a ala bolsonarista no Ceará – tecnicamente empatada em primeiro lugar com o petista Elmano de Freitas, segundo a última pesquisa do Ipec – esconde algumas verdades sobre Piro e a tal “parceria”. Desde julho, ele sequer trabalha no FBI, fato que a campanha não deixa claro aos eleitores. Pior: não há compromisso algum do órgão americano com o Capitão Wagner.

Segundo o site Flórida Bulldog, George Piro pediu aposentadoria após ser chamado na sede do FBI em Washington para explicar por que não havia investigado o xerife Gregory Tony, acusado de corrupção em licitações para compra de kits de primeiros socorros. Ele trabalhava no condado de Broward, na Flórida, e Piro liderava o escritório do FBI em Miami, capital do estado, desde 2018. Era, portanto, responsabilidade sua investigar o caso, mas ele o transferiu para o escritório do FBI na Carolina do Sul.

Ainda segundo o site, Piro teria se negado a tocar a investigação, porque não queria ser responsável pela prisão do primeiro xerife negro da região, nem arruinar sua relação com o gabinete de Tony, com quem trabalhava frequentemente. A interferência indevida, diz outra reportagem do Flórida Bulldog, fez a investigação parar. Descontente com a atitude do chefe, um subordinado teria reclamado, mas o caso só retornou ao escritório do FBI em Miami após a aposentadoria de Piro.

O FBI se negou a me responder se o afastamento tem alguma relação com as denúncias de interferência no caso do xerife Tony. Piro também não retornou meu pedido de entrevista. Ao menos publicamente, o órgão é só elogios ao agente “altamente condecorado”. Em um texto publicado no site para anunciar sua aposentadoria, o FBI destacou os “inúmeros prêmios” recebidos pelo “serviço de inteligência e aplicação da lei”.

Já Piro disse que pretendia se aposentar há muitos anos, mas acabou adiando a decisão por causa da pandemia e da morte, em uma operação policial, de dois agentes que trabalhavam com ele. “Optei por permanecer para orientar o escritório em um momento difícil”, afirmou.

Diferente do que diz o capitão Wagner em um dos seus programas eleitorais, Piro não foi “diretor do órgão por 23 anos” – ele trabalhou para o FBI por 24 anos, mas não ocupou cargo de direção durante todo esse período. Segundo o Flórida Bulldog, Piro atuou por um tempo como diretor assistente da Divisão de Operações Internacionais na sede do FBI.

Mas, nos últimos quatro anos, de acordo com o órgão, Piro ocupou o cargo de “agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Miami”, função que já havia desempenhado entre 2014 e 2017. Este é um dos quatro escritórios com responsabilidade extraterritorial, por isso, a equipe de Piro poderia ter missões na América Latina.

É por esse currículo que o capitão Wagner confia em Piro para resolver os problemas da segurança pública em seu governo. Mas há muitas fragilidades na proposta de “trazer para o Ceará o padrão FBI de investigação”. A principal delas é de ordem pragmática: a polícia federal americana em nada se assemelha à Polícia Civil de qualquer estado brasileiro, principalmente no que se refere aos investimentos que recebem e às atribuições que possuem. O FBI está mais próximo da Polícia Federal brasileira.