Estas estratégias foram analisadas de maneira excelente pela pesquisadora Yvana Fechine, da Universidade Federal de Pernambuco, e pelo pesquisador Paolo Demuru, da Universidade Paulista, autora e autor de um novo livro cujo título já foi evocado aqui: “ Um Bufão no Poder – Ensaios sociossemióticos ” (Confraria do Vento, 2022). Nele, radiografam, através de recursos como imagens e comentários nas redes sociais, a forma poderosa com a qual Bolsonaro foi, ao longo dos anos, construindo uma relação extremamente emocional com seus eleitores – ou melhor, seus fãs. Para isso, dividiu-se entre o “homem comum” e o Messias, o cara que anda de motocicleta usando capacete barato e camisa de time falsificada e o herói sobrevivente de um ataque que luta contra “o sistema”.

Nessa seara, quem aparece vitoriosa e trabalhada no achaque, no grito e na emoção é a extrema direita. Donald Trump, nos EUA, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, na Itália e, você já sabe, Jair Bolsonaro, são alguns exemplos. São todos autênticos bufões no poder, personagens de uma prática feita não nas bases da racionalidade (precária) da velha política, mas principalmente na construção do sentimento de três características que se entrecruzam: a presencialidade, a proximidade e a sensação de pertencimento.

Pois é. Talvez nenhuma outra máxima tenha chegado a este século tão capenga e desacreditada. Com recursos como filtros digitais, deepfake, máscaras e outras formas de manipulação, se há hoje um troço no qual não dá para acreditar de primeira é no vídeo ou na foto que saltam em nossas telas.

Estudando sistematicamente o Facebook de Bolsonaro desde 2019, Yvana observa como o presidente (e/ou seus social media) conseguiu desenvolver, a partir do virtual, uma ligação quase pessoal entre ele e seus seguidores e apoiadores. “O que a gente vê é o exercício constante de presença, é como se as pessoas pudessem ter acesso a ele imediatamente. No livro, recolhemos vários comentários, gente dizendo coisas como ‘ah, que bom, finalmente um presidente que fala diretamente conosco’. Ele está sempre lá, dando boa noite, bom dia, desejando um bom final de semana. É um simulacro de interação direta com os seguidores”.

Ela lembra que, nos primeiros anos de mandato, o presidente fazia enquetes, atendia a pedidos dos seguidores e assim, de algum modo, permitia que eles participassem do seu cotidiano. “Quando ele estava internado [em setembro de 2019], por exemplo, continuou a fazer suas lives, era quase como se ele permitisse que as pessoas o visitassem no hospital”. É justamente dessa presencialidade compartilhada com muitos que nasce o poderoso sentimento de pertencimento, algo extremamente importante em um país classista e racista como o Brasil. Um país no qual a “velha política” (da qual Bolsonaro sempre fez parte, não esqueçamos) manteve uma relação de proximidade com o público somente nos momentos de campanha.

Percebam que tem um nó delicado aí, visto que classismo e racismo são características presentes nos discursos do presidente que, ao mesmo tempo, ao parecer um “homem comum”, acaba atraindo grande parte do público vitimizado de maneiras diversas por suas falas.

Mas o fato é que essa população de milhões, sentindo-se ultrajada e abandonada pela política (e, sabemos, esse sentimento é extremamente válido), preferiu muitas vezes entender as falas discriminatórias e mesmo criminosas do mandatário como uma mera “alopração”, ou seja, uma característica de autenticidade, do ser “gente como a gente”.