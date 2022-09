“Eu quero saber do meu marido, eles [os policiais] não querem dar notícia. Não querem deixar passar, não querem deixar fazer nada. Estou com bebê de uma semana”, disse, assustada, uma moradora do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, com a criança no colo.

A cena se repetiu. Mais uma vez. O Complexo da Maré acordou às 5h da manhã de segunda-feira, dia 26 de setembro, sob tiroteio em uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil.

O Interceptestava na Maré no momento da operação. Os moradores apavorados tentavam, em vão, convencer policiais que também havia pessoas entocadas em uma casa que eram trabalhadores, e não criminosos. “Foda-se”, respondeu um dos agentes do estado.

Faltando seis dias para as eleições, em que o atual governador, Cláudio Castro, é candidato à reeleição pelo PL, um total de 180 homens foi escalado para”conter investidas de uma facção criminosa contra outra nesta região”, segundo a justificativa oficial. As investidas, no caso, vinham de criminosos do Terceiro Comando Puro na Maré – aliado à milícia da zona oeste – que tentavam avançar em outra favela da zona norte, o Morro do 18, dominado pelo Comando Vermelho.