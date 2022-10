No ano passado, chegou a afirmar com todas as letras que hackers tiraram 12 milhões de votos dele na eleição de 2018. Os criminosos teriam sido contratados pela oposição para acessar os sistemas do TSE nos meses que antecederam a votação. Segundo ele , a fonte dessa informação são “essas histórias que rodam por aí”. No maior descaramento, o golpista confessa: “não tenho provas e não sei se isso é verdade”. O objetivo, claro, é plantar a semente da dúvida na cabeça da população e semear o terreno para deslegitimar a eleição e tentar um golpe para se manter no poder.

À medida que a eleição vai se aproximando, Bolsonaro vai pisando cada vez mais fundo no acelerador do golpismo. A possibilidade de derrota no primeiro turno apontada pelas pesquisas fez o presidente golpista intensificar os questionamentos sobre a confiabilidade do processo eleitoral.

No mundo conspiratório dos golpistas, a fraude nas urnas é dada como certa. Já no mundo real, a confiabilidade do sistema eleitoral só cresce desde que as urnas eletrônicas passaram a ser utilizadas. Pela terceira vez, observadores internacionais enviados pela OEA acompanharão as eleições brasileiras. Esses observadores são reconhecidamente técnicos especializados em administração eleitoral e democracia. Nessa semana, eles têm se encontrado com candidatos, representantes de partidos, presidente do Senado, presidente do TSE, presidente do STF, presidente da OAB, entre outros. Essa possivelmente será a eleição mais fiscalizada da história das eleições brasileiras. Esse excesso de transparência é uma pedra no sapato do golpismo que age nas sombras.

Na última segunda-feira, o chefe da missão da OEA, o paraguaio Rubén Ramirez Lezcano, se reuniu com Jair Bolsonaro e saiu do encontro dizendo que a “reunião foi muito cordial”. O fato é que o presidente golpista não suporta a presença deles. Em maio, declarou: “Pode botar um milhão de observadores aqui. Eles vão observar o quê? Vão ter acesso ao código-fonte? Vão estar na sala secreta para ver como é a apuração? Qual o conhecimento deles de informática?”. Jair despreza a presença de observadores internacionais, porque sabe que eles confirmarão que o processo eleitoral é legítimo, assim como confirmaram nas duas últimas eleições.

Na quarta-feira, o PL, partido do presidente golpista, emitiu uma nota apócrifa em que afirma categoricamente que o resultado da eleição pode ser fraudado por um grupo de servidores do TSE. Segundo o texto, uma auditoria contratada pelo partido teria encontrado “24 falhas” no sistema de votação. Provas disso? Nenhuma. Nenhum indício sequer foi apontado. Nada.

O texto é um amontoado de suposições sem fundamento que servem apenas para tentar corroborar as mentiras disseminadas pelo presidente nos últimos anos. Apesar de não ter sido assinado por ninguém, o documento representa a posição oficial do partido. Ele se mostra alinhado às mentiras e ao golpismo do presidente. É grave.