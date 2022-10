Foto: Andressa Anholete/Getty Images

Jair Bolsonaro está perdendo (por enquanto?), mas a extrema direita que personifica já é a grande vencedora das eleições gerais de 2022 no Brasil. Após 686 mil mortes pela covid-19 e ante o olhar incrédulo de mais de 30 milhões de famintos, o presidente recebeu no domingo, 2 de outubro, quase 2 milhões de votos a mais que no primeiro turno de 2018. está perdendo (por enquanto?), mas a extrema direita que personifica já é a grande vencedora das eleições gerais de 2022 no Brasil. Após 686 mil mortes pela covid-19 e ante o olhar incrédulo de mais de 30 milhões de famintos, o presidente recebeu no domingo, 2 de outubro, quase 2 milhões de votos a mais que no primeiro turno de 2018. Mais que isso, comandou a eleição de aliados muito fiéis para a casa que moderou alguns de seus arroubos autoritários e populistas, o Senado. Que, por sua vez, tem a prerrogativa de cassar o mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, esse sim o grande freio das ambições de Bolsonaro – até agora. O PL, partido ao qual Bolsonaro se filiou para disputar a reeleição, terá em 2023 a maior bancada do Senado, graças aos oito candidatos eleitos agora. Da lista, fazem parte nomes do bolsonarismo hardcore, casos de Magno Malta, no Espírito Santo; Jorge Seif, ex-secretário da Pesca, em Santa Catarina; o ex-astronauta e ex-vendedor de travesseiros Marcos Pontes, em São Paulo; Wilder Morais, em Goiás; e Jaime Bagatolli, em Rondônia. Graças ao pacotão de extrema direita, o PL terá 14 dos 81 senadores.

Não é só. Damares Alves, pelo Distrito Federal, e o atual vice-presidente Hamilton Mourão, pelo Rio Grande do Sul, são filiados ao Republicanos, partido controlado pela Igreja Universal do Reino de Deus, e pregadores fiéis do ideário de extrema direita de Bolsonaro. O Paraná elegeu Sergio Moro, ex-ex-bolsonarista filiado ao União Brasil. Por Minas Gerais, chegará ao Senado o deputado estadual Cleiton Gontijo de Azevedo, o Cleitinho, do PSC. Graças a isso, já se começa a especular em Brasília que a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deverá ser lançada candidata à presidência do Senado em 2023. Ruralista eleita pelo PP do Mato Grosso do Sul, ela foi – ao lado de Damares – uma das duas únicas mulheres do primeiro ministério de Bolsonaro. Além deles, seguirão no Senado bolsonaristas arraigados como Luís Carlos Heinze, do PP gaúcho; Carlos Viana, do PL mineiro; e Jorginho Mello, do PL catarinense – que disputa o segundo turno para o governo de seu estado.

Apoiador de Bolsonaro em Brasília no domingo, dia do primeiro turno das eleições: o presidente não esconde seu desapreço pelo Supremo Tribunal Federal, e sua base pede com frequência a cabeça dos ministros da corte. Foto: Rafael Moro Martins para o Intercept Brasil

Impeachment! Eleger apoiadores incondicionais para o Senado foi uma das prioridades de Jair Bolsonaro. Em suas motociatas, ele não raro reservou a garupa da moto que pilotava para seu candidato à câmara alta do Congresso. Foi assim no sábado, véspera do primeiro turno, quando escolheu encerrar a campanha desfilando pelas ruas de Joinville, maior cidade catarinense, com Jorge Seif como carona. Ter votos no Senado para ceifar as cabeças de desafetos no STF é uma obsessão presidencial desde que a corte suprema passou a investigar seus filhos e aliados próximos em inquéritos como a das fake news e dos atos antidemocráticos. A lei que regula o impeachment de ministros do Supremo é a mesma que trata do impedimento de presidentes da República: a 1.079, de 1950. O artigo 39 define como causas para a cassação de mandatos no STF “alterar, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do Tribunal”; “proferir julgamento, quando, por lei, seja suspeito na causa”; “exercer atividade político-partidária”; “ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo”; e “proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções”. Não é difícil imaginar que um senador bolsonarista decida processar Alexandre de Moraes por uma alegada “atividade político-partidária” nos inquéritos antidemocráticos, Edson Fachin por mudar de ideia sobre os processos contra Lula na Lava Jato ou Luiz Roberto Barroso por mandar a Câmara de Curitiba devolver o mandato ao vereador negro cassado num processo evidentemente tisnado pelo racismo. O próprio Bolsonaro já tentou guilhotinar Moraes, em 2021 – mas o pedido de impeachment foi arquivado pelo atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD mineiro.

Mas qual será, a partir de 2023, o comportamento da casa, se presidida por um aliado (ou aliada) de Bolsonaro? Caso um pedido de impeachment seja aceito, ele precisa de maioria simples – ou seja, do voto de 41 senadores – para ir adiante. O PL sozinho já terá 14 senadores; o PP, da base do presidente, sete; o Republicanos, três. Faltariam, nesta conta, 21 votos, a serem colhidos entre senadores de legendas como União Brasil, com 12 cadeiras; MDB, com 10; e PSD, também com 10. São siglas que podem tender ao bolsonarismo conforme o momento e o resultado da eleição presidencial. Cabe, ainda, analisar o comportamento pregresso de alguns dos futuros senadores. Jorge Seif já chamou os ministros do STF de “vagabundos“. Damares classificou a cassação do mandato de um deputado estadual bolsonarista que mentiu sobre fraudes nas urnas eletrônicas de “desserrviço“. Mesmo a – em comparação – moderada Tereza Cristina já exortou, em abril passado, que o STF deveria “agir nos limites da Constituição”. Um dia antes, Bolsonaro havia indultado o deputado Daniel Silveira, do PTB fluminense, condenado à prisão pela Suprema Corte por crimes investigados no inquérito dos atos antidemocráticos.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil