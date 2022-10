Documentos inéditos obtidos pelo Intercept , no entanto, mostram que a aproximação da caserna com o Centrão não é de agora. Essa relação sempre existiu e foi fundamental para garantir aos militares o lugar em que ocupam hoje.

Em novembro de 2021, o presidente se filiou ao Partido Liberal, o PL, uma das principais legendas do grupo, para concorrer à reeleição. Seu atual vice, o general Hamilton Mourão, foi para o Republicanos, outro integrante do Centrão – partido pelo qual se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul. Por sua vez, o general Walter Braga Netto, que ocupou o lugar de Mourão como candidato a vice na campanha de Bolsonaro à reeleição, também anunciou sua filiação aos quadros do PL.

Já se tornou célebre a declaração do general Augusto Heleno, atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro, sobre o Centrão, feita nas eleições de 2018. “Se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão”, cantarolou o general, parodiando uma famosa canção. Heleno queria demarcar que, se eleito, Bolsonaro não cederia às pressões do grupo parlamentar conhecido por participar de todos os governos em troca de cargos e verbas. Mas, uma vez eleito, Bolsonaro não apenas cedeu ao Centrão – conferiu a ele cada vez mais espaço.

Em um Relatório Periódico de Informações do Centro de Informações do Exército, o CIE, de dezembro de 1987, o Centrão foi definido como um grupo de “moderados”. Na visão dos militares, o grupo teria surgido a partir do “despertar da consciência democrática” de parlamentares dispostos a evitar os “exageros socializantes” que vinham sendo propostos por constituintes de esquerda. Os relatórios do CIE demonstram um acompanhamento dos trabalhos da Constituinte mês a mês e documentam os interesses do Exército na discussão da nova Carta Magna. Revelam, assim, bastidores do já conhecido lobby organizado pelos militares na ocasião.

Os documentos estavam no acervo do Serviço Nacional de Informações, o SNI, e do Estado Maior das Forças Armadas, o EMFA, enviados pela Agência Brasileira de Inteligência, a Abin, ao Arquivo Nacional. Eles mostram que, no momento em que o Centrão surgiu, durante a Assembleia Nacional Constituinte, o Exército apostou nele suas fichas para defender seus interesses.

Mas os militares também se organizaram. Em 1985, com a chegada de Sarney à presidência, os agentes do CIE já percebiam que sua forma de agir teria que mudar. Em julho daquele ano, um relatório anunciava o fortalecimento da Assessoria Parlamentar do Exército, a Asspar. Na análise do Exército, o Congresso Nacional era o novo “centro de decisões políticas” e, por isso, era necessário estabelecer um “acompanhamento mais cerrado”.

Desde o início da chamada “abertura lenta, gradual e segura”, em meados dos anos 1970, setores da oposição demandavam a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. No entanto, a instituição da Constituinte ocorreu apenas em 1987, já no mandato de José Sarney, do PMDB , o primeiro presidente civil após 21 anos de governo militar. Havia uma forte expectativa na sociedade em torno desse momento, na medida que a mudança de Constituição era vista como o enterro definitivo da ditadura. Os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil se organizaram para buscar a ampliação dos direitos e a revogação do arcabouço jurídico que sustentara o autoritarismo.

Diante do nosso cenário, o Exército definiu novas atribuições para a Asspar. A tarefa dos assessores era, entre outras, as de “transmitir aos membros das duas Casas uma imagem de Força, de austeridade e dedicação ao serviço, incutindo-lhes, através de adequada ação educativa, ideias dos altos objetivos do Exército” e de “resgatar o prestígio do Exército junto ao setor político e, simultaneamente, reposicioná-lo como inibidor das ações e posturas mais radicais”.

Em entrevista para o jornalista Luiz Maklouf de Carvalho, publicada no livro “1988: Segredos da Constituinte”, o general Leônidas Pires Gonçalves, Ministro do Exército no momento da Constituinte, confirmou essa percepção. “Nós estávamos realmente vivendo um período difícil, crítico, sem saber onde ia desaguar. Combinando com outras forças, reforçamos, no Congresso, uma turma muito boa de assessores militares”, disse.

Durante os trabalhos da Constituinte, a Asspar do Exército foi composta por 12 oficiais. A ela, se somavam as Assessorias Parlamentares da Marinha, da Aeronáutica, do Conselho de Segurança Nacional e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Dezenas de oficiais transitavam diariamente pelos corredores do Congresso com o intuito de defender os interesses dos militares na mudança da ordem constitucional.

No Relatório Periódico de agosto de 1987, o Centro de Informações do Exército apontava que a função desses assessores era a de representar um “óbice” aos “intentos” dos parlamentares progressistas. Na lógica do CIE, os interesses da caserna eram “coincidentes com o da maioria da sociedade”, enquanto os partidos de esquerda representariam a defesa das “organizações subversivas” e das “entidades contestatórias”. Assim, os militares se enxergavam como “adversários” da esquerda, prontos para atuar “organizada e metodicamente” na oposição às pautas progressistas.

O professor de Ciência Política Jorge Chaloub, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, explica essa autoimagem das Forças Armadas. “Os militares olhavam para o discurso de abertura democrática e viam as ideias de ampliação dos direitos sociais e trabalhistas como formas travestidas de comunismo”, apontou. Chaloub ressaltou que a Constituição de 1988 seria debatida em um contexto de tensão. De um lado, havia um certo espírito social-democrata e progressista, que ganhava força no final da ditadura. De outro, o mundo passava por mudanças estruturais e o neoliberalismo ganhava força.

“Para os militares, com a cabeça da Guerra Fria, o Brasil tem que pertencer ao Ocidente, que era definido, cada vez mais, em termos de capitalismo”, apontou o professor da UFRJ. “Então, quando eles veem a construção de uma Constituição progressista, eles têm a ideia de que o progressista é comunistizante”.