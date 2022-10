Quando a Suprema Corte anulou a decisão do caso Roe vs. Wade, que garantia o direito ao aborto em todo o país, as principais empresas de internet dos Estados Unidos agiram rapidamente, comprometendo-se a ajudar suas funcionárias nos estados que passariam a proibir o aborto. Em um sinal implícito de apoio ao direito ao aborto, as empresas disseram que ajudariam essas funcionárias a buscar o procedimento em estados onde a legalidade foi mantida.

O trabalho de relações públicas desempenha um papel fundamental no funcionamento do grupo. Com seu hábil posicionamento de vender-se como uma organização pró-mulher, o grupo lutou pela nomeação de juízes conservadores para a Suprema Corte. A IWF deu apoio a Bret Kavanaugh como alguém bom para o feminismo e acusou qualquer oposição a Amy Coney Barrett como sexismo — apesar da pertinente preocupação de que suas chegadas à corte significariam o fim de Roe vs. Wade. A IWF é responsável por uma eficiente gama de aparições na mídia, artigos de opinião, comentaristas de televisão e outras contribuições para o ecossistema de conteúdo conservador.

O grupo também faz um uso silencioso do tráfico de influências. Em 2020, a chefe da IWF e herdeira da Vick VapoRub, Heather Higgins, se gabou para uma audiência fechada de conservadores da Virgínia sobre como a atuação do grupo foi fundamental para reunir apoio do Congresso para a indicação de Kavanaugh à Suprema Corte. Higgins disse ao grupo que a IWF fez circular um memorando de estratégia confidencial no Congresso. “O mais importante”, disse Higgins, “é que Susan Collins me disse que, sem aquele memorando, ela não teria como apoiá-lo”, referindo-se à senadora republicana do Maine.

O Fórum de Mulheres Independentes e sua organização irmã, a Voz das Mulheres Independentes (Independent Women’s Voice), recebem doações de pilares financeiros da direita dos Estados Unidos, como os irmãos Koch, mas nos últimos anos os grupos têm recebido apoio financeiro da empresa-mãe do Facebook, a Meta, do Google, e da Amazon. Em 2017, o Google patrocinou uma festa de gala da IWF com o status de doador “ouro”, de acordo com folhetos fornecidos ao Intercept pela True North Research, um observatório progressista. Outros folhetos mostram que a Meta (que na época ainda usava o nome Facebook) patrocinou as festas de gala da IWF em 2018, ao lado do Google, e em 2019. Os homenageados em eventos da IWF incluíram conhecidas figuras antiaborto, como a representante Republicana do Wyoming, Lynne Cheney; Kellyanne Conway, do alto escalão no gabinete do governo Trump; e o vice-presidente do próprio Trump, Mike Pence.

Dados corporativos da Amazon mostram que a empresa doou quantias não reveladas à IWF em 2018, 2019 e 2020.

Amazon, Google, Meta e a IWF não responderam aos pedidos de comentário desta reportagem.

A fundadora da True North, Lisa Graves, caracterizou os esforços da IWF como uma tentativa de maquiar sua ideologia conservadora. “Eles agem como legitimadores”, disse ela em uma entrevista, “basicamente, fornecendo o rosto de uma mulher à direita, para criticar ou atacar os progressistas, e promover suas propostas extremas, opressivas e regressivas.”