Após o discurso correr nas redes e nos grupos de mensagens, apareceram outras fotos de Bolsonaro e aliados, como o vice Hamilton Mourão, em ambientes com símbolos típicos da maçonaria. Surgiram também várias fake news sobre a relação de Bolsonaro com a instituição, que tem viés filosófico e religioso, e de um suposto pacto com o satanismo. A direita parece ter sentido o golpe. Chegou até a lançar mão de algo até então muito criticado: a checagem de conteúdo por meio de veículos de imprensa.

Nas redes sociais, só se fala em uma coisa nos últimos dias: o vídeo do candidato à reeleição Jair Bolsonaro discursando para maçons. A gravação é provavelmente anterior a 2018, já que Bolsonaro afirma “não estar candidato a nada”. Mas a cena pegou em cheio uma parcela de cristãos que apoiam o presidente. Para os católicos, a maçonaria não é compatível com sua fé. E, para os evangélicos, remete ao satanismo .

“A gente chegou num ponto em que a política para o bolsonarismo é um total estado de exceção. Eles não têm limite, não seguem as regras. Então, como chegar nessa população que já foi tragada pelos públicos dele, que só recebe informação a partir desses grupos, como é o caso de boa parte dos segmentos evangélicos?”, questionou. “Não vejo outro jeito de furar essa fronteira. Em estado de exceção, infelizmente, o que vale é lógica de guerra. No caso, obviamente, uma guerra comunicacional”.

Mas Letícia Cesarino, professora de antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina e autora do livro “O mundo do avesso: política e verdade na era digital”, vê com otimismo a repercussão do vídeo. Em entrevista ao Intercept , ela analisa o impacto da gravação e a forma como o tema chegou às redes bolsonaristas que ela monitora.

Ainda é cedo para mensurar o impacto dessa viralização ao longo do segundo turno – e se a esquerda apostará na estratégia de usar as chamadas pautas morais de modo sensacionalista para entrar na bolha evangélica tão dominada pelos bolsonaristas. Não faltam opiniões favoráveis e contrárias ao uso do vídeo como instrumento de campanha. Críticos dizem, por exemplo, que a estratégia mimetiza o pior do bolsonarismo e pode promover intolerância religiosa (apesar de a maçonaria não ser uma religião).

De 2018 para cá, houve alguma mudança no comportamento digital dos bolsonaristas e da oposição?

Sim, tem bastante mudança nos dois tipos de público. O bolsonarismo se organizou muito ao longo desses últimos quatro anos, ganhou mais visibilidade. Vai além daquele núcleo duro, mais subterrâneo, digamos assim, que foi a base do esquema dele no WhatsApp em 2018. Esse público se consolidou. É uma presença permanente, que ainda vai durar anos.

A dinâmica muda um pouco: é um espectro. Tem os segmentos mais radicalizados, conspiratórios, antivacina que estão geralmente nessas plataformas mais fechadas, no WhatsApp ou no Telegram, alguns canais de YouTube que ainda conseguem evitar moderação. E tem o segmentos que já têm esse interface com público convencional, seja de perfis que se colocam de forma mais moderada no Instagram ou no próprio Twitter, YouTube, ou em canais alternativos, mas que têm um reconhecimento do público convencional – entre eles, eu destacaria a Jovem Pan, que, sem dúvida, aparece como uma referência.

No caso da esquerda, a gente vê uma mudança significativa, mais de última hora. Eu acho que esse ano a campanha do Lula também mudou de direção de marketing e comunicação. A equipe é mais eficaz nesse sentido, com as peças de vídeo para internet mais leves, para circularem nos aplicativos, no TikTok. Estão muito bem-feitos. Eles estão sabendo usar melhor a linguagem própria da internet, sem necessariamente reproduzir todas as estratégias do bolsonarismo, porque tem limites até éticos para isso.

E teve esse vídeo da maçonaria…

Sim, e é uma novidade, porque é um pouco diferente do que acontecia. A esquerda conseguiu perturbar o ecossistema bolsonarista. Antes, até conseguiam fazê-los responder, mas eles sempre tinham o controle. Não tinham que se movimentar tanto como vimos na terça-feira. Ainda estamos fazendo análise quantitativa do Telegram, então não dá para saber exatamente qual o alcance, mas já está claro que foi uma ofensiva um pouco diferente das outras. Foi bem organizada, em várias frentes, porque não foi um perfil.

A gente já vê uma estratégia, que eu não sei se dá para associar à campanha de Lula. A campanha está fazendo a parte dela de forma competente. Claro que pode melhorar, mas são outros atores que estão na tática mais de guerrilha. Esse é o movimento interessante para a gente observar. Não sei se ele vai se sustentar, se vai ganhar adesão mais orgânica. O bolsonarismo tem influenciadores, sejam eles explícitos ou camuflados, que organizam plataformas, conseguem essa adesão mais orgânica dos seguidores do presidente, que são muito engajados. Essa relação da atuação mais tática, com atuação orgânica, está muito bem consolidada – e na esquerda nem tanto. Mas pode ser que agora, nessa campanha de segundo turno, a gente consiga ver uma mudança.

O vídeo da maçonaria mostra uma mudança no conteúdo da esquerda, com um direcionamento para a pauta religiosa, de costumes, como é hábito dos bolsonaristas. Como você avalia isso?

Essa é uma diferença grande realmente, porque eles estavam sozinhos nesse território da guerra cultural. A esquerda entra agora num lugar que não é o natural dela. A linguagem mais natural da esquerda é a da discussão de programas. Mesmo o Lula tem apelado mais para as emoções, para a afetividade. Não é nessa linguagem confrontacional tão forte, como foi a de terça-feira. Talvez a gente possa falar que mimetiza o bolsonarismo nesse sentido, mas não é uma cópia exata, porque o Bolsonaro ataca muito os grupos vulneráveis – as mulheres, as religiões afro-brasileiras – com essas mentiras e fake news. Então, felizmente, eu não vejo esse mesmo movimento na esquerda.