Apesar de ser originalmente um partido de centro-esquerda alinhado aos princípios da social-democracia, o PSDB chegou ao poder e se consolidou nos governos FHC como um partido de centro-direita. Acabou se tornando o principal antagonista do petismo. Durante os governos petistas, o PSDB iniciou uma guinada ainda mais à direita e formou uma base eleitoral composta em boa parte por reacionários que, mais tarde, abraçariam o bolsonarismo. Como bem apontou Tasso, a derrocada do partido começou quando passou a flertar com o golpismo.

No mês anterior às eleições presidenciais de 2018, o tucano Tasso Jereissati deu uma entrevista em que praticamente decretou a morte do PSDB. Ele listou uma série de erros que levaram à destruição do partido.

Se foi Doria quem deu sobrevida ao partido na eleição de 2018, foi Doria também quem ajudou a implodi-lo de vez ao colocá-lo no colo do bolsonarismo. Quando o tucano rompeu com Bolsonaro, já era tarde demais. O eleitorado tucano já havia sido engolido pela extrema direita com o partido votando a favor da maioria dos projetos do presidente .

A sigla começou a agonizar nas eleições de 2018, mas a vitória de Doria no maior colégio eleitoral do país deu alguma sobrevida ao partido. Para ganhar a eleição, o tucano teve que fazer uma campanha ferrenhamente anti-esquerdista, flertar com a extrema direita e trair tucanos tradicionais.

O antipetismo alucinado fez com que o partido escolhesse os piores caminhos. Após questionar o resultado das eleições mesmo sem haver indício de fraude, o PSDB ainda atuou firmemente na farsa do impeachment de Dilma, apoiou com entusiasmo o lavajatismo pelo qual foi engolido e depois foi se acochambrar com o governo Temer. O pior aconteceu: a famigerada “Ponte para o Futuro” acabaria desembocando na cova do PSDB.

Em São Paulo, o último bastião tucano, o PSDB boicotou a candidatura de Doria à presidência e abriu espaço para a chegada de um forasteiro, Rodrigo Garcia, ex-vice de Doria. Garcia saiu do DEM com o intuito de herdar o espólio eleitoral dos tucanos no estado, no que falhou miseravelmente ao ser derrotado no primeiro turno. Oportunista – uma característica própria de um afilhado políticoque se preze de Gilberto Kassab –, Garcia previu a provável vitória de Tarcísio no segundo turno e declarou apoio incondicional ao bolsonarista. Sem conversar com a cúpula do partido, o tucano também prestou apoio incondicional a Bolsonaro. Isso fez com que houvesse uma debandada geral no ninho tucano.

Gustavo Covas, irmão do ex-prefeito tucano Bruno Covas, foi um dos que pediu desfiliação. O apoio incondicional de Garcia à direita extremista revoltou ala do partido ligada à família Covas. No ano passado, ao criticar medidas de contenção adotadas pelo ex-prefeito Bruno Covas em São Paulo, Bolsonaro se referiu de maneira covarde a ele como o “outro que morreu”. Bruno Covas, junto com Doria, foi quem trouxe Garcia para o PSDB. Mesmo assim, o ex-governador não hesitou em apoiar Bolsonaro de olhos fechados. Esses são alguns dos requintes de crueldade que envolvem o fim do PSDB. Garcia agora ensaia um retorno ao DEM (hoje União Brasil), que apoia Tarcisio. O afilhado de Kassab já está sonhando com um cargo de ministro no governo Bolsonaro.

Alckmin trouxe Doria, que o traiu. Doria trouxe Garcia, que o traiu junto com a cúpula tucana. Agora, Garcia trai a cúpula tucana, fecha a tampa do caixão e irá embora antes de apagar a luz. Eis o fim trágico do PSDB. O partido, que foi protagonista em seis das oito eleições diretas para presidente desde a redemocratização, virou pó. O antipetismo empurrou os tucanos para a extrema-direita e transformou um gigante eleitoral em um nanico irrelevante no cenário político.

O fim do PSDB é péssimo para a democracia. A polarização PSDB x PT era dura, às vezes agressiva, mas sempre esteve dentro de certos limites civilizatórios. O conservadorismo sempre foi forte no país. O PSDB era quem organizava essa força política até então.

A partir de 2018, a pior face desse conservadorismo, o bolsonarismo, passa a ser o centro de comando, ocupando o espaço de antagonismo ao petismo e extrapolando todos os limites civilizatórios. O fim do velho PSDB fez com que o golpismo e o fascismo fossem normalizados como uma força política legítima. O PSDB é o responsável por deixar ser engolido pelo monstro que ajudou a criar.