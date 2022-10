Foto: Pedro Ladeira/Folhapress

Se a tela da sua TV , computador ou celular não foi invadida na última semana por uma onda de chorume xenofóbico dirigido ao Nordeste brasileiro, você é privilegiada sim. O tsunami de preconceito e violência começou logo após a divulgação do resultado das urnas no primeiro turno e alcançou seu auge quando o triste senhor à frente da presidência fez uma live decantando sua sempre explícita visão preconceituosa sobre a região. Na fala, aos coices, o incumbente disse que o analfabetismo e a “falta de cultura” do NE eram culpa da esquerda. Logo depois, uma série de veículos, em tom de crítica, repercutiu o fato:

É aí que mora a perversidade da questão: não foi o presidente, e sim a imprensa quem primeiro publicizou essa correlação nefasta, mentirosa e classista. Meios como UOL e CNN publicaram a notícia nos dias 3 e 4 de outubro. Depois, no dia 5, elas foram replicadas pelo pai de Carluxo, que citou as manchetes e os dados presentes nos textos. Ele e seus seguidores, é óbvio, usaram a imprensa – que tem credibilidade apenas quando lhes convém – como combustível para o jet ski de preconceito do mandatário.

Foi desta maneira, aliás, que me deparei com o terrível título do UOL, aí abaixo. Ele servia como defesa de um bolsonarista às diversas críticas dirigidas às declarações do infelizmente presidente:

Estas matérias não só apareceram aos montes nos perfis dos supostos patriotas e nos ataques a nordestinas e nordestinos: elas serviram para que o próprio presidente, em seu perfil no Twitter, se defendesse das críticas enquanto tirava uma boa onda da auto-proclamada imprensa profissional. É o crime perfeito: tocam fogo no circo e depois ganham cliques falando do incêndio. Há poucos dias, comentei com um amigo que tinha a impressão de estar escrevendo a mesma coluna deste 2018, quando achatamos a cara no paredão da extrema direita. Foi exatamente essa a sensação quando me deparei com esses textos carregados com o que há de pior na formação cultural brasileira. Entendi que precisava voltar ao tema eleições, jornalismo, Nordeste e preconceito (falei a respeito aqui, aqui e aqui) não porque gostaria, mas por me ver de novo no meio do redemoinho de ódio a pobre, suposta objetividade e falsa isenção que domina um naco expressivo do jornalismo brasileiro. O UOL e a CNN, além dos outros veículos que reproduziram a correlação enganosa, se utilizam de uma falácia que serve há tempos para parte da imprensa disseminar um conteúdo tão mentiroso e tóxico quanto o do presidente: ele combina a ideia de “voto errado” e falta de letramento formal (ou melhor, “voto errado”, falta de letramento formal e Lula). Porém, enquanto o marido de Michelle arreganha os dentes, jornais, sites e televisões investem na performance da democracia: primeiro, fazendo correlações estatísticas frouxas e racializadas; depois, noticiando a xenofobia do incumbente como se não fossem companheiros dos ataques. É um jogo duplo e rentável que tanto serve de estrutura para o fascismo Vivendas da Barra quanto mantém um certo perfume técnico, objetivo e socialmente responsável. No mesmo UOL, Leonardo Sakamoto fez uma boa crítica mostrando como o presidente manipulou ainda mais a informação, sublinhando ainda que a sugestão de um voto “errado” diretamente ligado ao nível de escolaridade e mesmo à cor da pele é uma bizarrice. Essa forma perversa de tentar se impor hierarquicamente através de uma leitura instrumentalizada dos números foi tema de um livro clássico “Como mentir com estatística”, de Darrell Huff, publicado pela primeira vez nos EUA em 1954. Ele foi bem lembrado por Sílvia Lisboa e Juan Ortiz, aqui do Intercept, quando falamos sobre a cretinice das matérias sobre analfabetos, votos e PT. Juan, com base em dados estatísticos do IBGE, fez algumas correlações esdrúxulas que explicam bem como esse tipo de expediente pode servir para toda uma sorte de falácias “baseadas cientificamente”. Ele descobriu, por exemplo, que Bolsonaro venceu em 10 dos 15 estados nos quais uma maior porcentagem da população consome bebidas alcóolicas pelo menos uma vez por semana. Depois, que Bolsonaro também ganhou em 13 dos 15 estados onde mais pessoas dizem sempre usar capacete ao dirigir moto. Podemos inferir, assim, que quem mais usa capacete e vota em Bolsonaro dirige bêbado. São dois dados aleatórios reunidos em uma correlação estatística apresentada como se fosse causa e efeito um do outro. Uma distorção óbvia com jeitinho de informação neutra.