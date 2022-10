Este texto foi publicado originalmente na newsletter semanal de Carla Jimenez no Intercept. Assine. É de graça e chega direto na sua caixa de e-mails.

Parece que há pouco a dizer faltando 18 dias para a eleição mais importante das nossas vidas. Todos os alertas já foram dados nestes anos de Jair Bolsonaro, desde que o ex-deputado era candidato pela primeira vez ao Palácio do Planalto. Ainda que as pesquisas deste segundo turno favoreçam o ex-presidente Lula, a sensação é de estar diante de uma mesa de cassino assistindo pacientemente a roleta ir perdendo a força até parar no número 13 vermelho ou no 22 verde e amarelo. Quem se atreve a ter certeza, a esta altura do campeonato, sobre o resultado que sairá das urnas no dia 30? O entusiasmo dos bolsonaristas parece contagiar parte da população, que até reduz a rejeição a uma eventual reeleição do presidente.

Cresce a ansiedade de resolver um quadro indefinido à medida que o Brasil assiste a tudo que está em jogo neste pleito. Diante de um resultado que fez tremer as bases do campo progressista no dia 2 de outubro, Bolsonaro, confiante na sua vitória, deixou claro que pretende dar um golpe constitucional a la Hugo Chávez para aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Seríamos arrastados para o início do século 20 sem escalas, com um modelo autoritário e machista celebrado pela extrema direita do mundo todo. O que seria isso na prática, soa como um pesadelo. Um Supremo com muitos Nunes Marques suavizando os ataques de Bolsonaro às mulheres, aos jornalistas, aos indígenas, aos protetores da natureza, naturalizando a violência. Damares Alves elevando a fixação a níveis extraordinários para justificar a castidade feminina.