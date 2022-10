T emos atualizações importantes sobre o nosso trabalho que podem resultar em uma grande vitória ou grande perda para o jornalismo brasileiro. E essa é uma escolha que só os nossos leitores podem fazer. O Intercept Brasil está se separando da redação do Intercept nos Estados Unidos.

Desde o primeiro dia, nossa equipe contou com o apoio generoso de nossos parceiros americanos para produzir um jornalismo contundente e destemido que desafia os poderosos e gera impactos concretos para a sociedade. Eles nos ajudaram a fazer investigações arriscadas que outros veículos jamais teriam recursos para realizar. Por causa disso tivemos acesso a advogados, tecnologia e segurança para juntos enfrentarmos Bolsonaro e seus aliados. Somos muito gratos pelos sacrifícios e por todo apoio que recebemos ao longo desses seis anos. Isto foi o que tornou o Intercept possível.

Ao invés de apenas encerrar o trabalho do Intercept no Brasil, nossos colegas nos ofereceram a possibilidade de darmos continuidade a esse trabalho. Agora é a hora de seguirmos em frente de forma independente! Esta é uma grande oportunidade para o jornalismo, mas, para isso dar certo, precisamos desesperadamente de sua ajuda.

O Intercept pode ser forçado a fechar permanentemente se não conseguirmos levantar R$ 500 mil nos próximos sete dias. Este não é um alarme falso. Estamos realmente no limite, mas nosso fechamento pode ser evitado com doações de apoiadores como você, que estão prontos para lutar com a gente em nome do jornalismo realmente independente que enfrenta os poderosos!

Sem os jornalistas do Intercept, quem fará as investigações que revelam os esquemas e abusos daqueles que tomaram conta do Brasil com a força do discurso de ódio, das mentiras e da bala? Quem vai publicar as histórias que a grande mídia oculta?

O El País e pelo menos 11 outros meios de comunicação brasileiros foram forçados a encerrar suas atividades apenas no ano passado. A cada fechamento, todos nós nos tornamos mais vulneráveis. Para proteger nosso país contra a corrupção e o autoritarismo durante esta eleição crucial, é preciso manter os repórteres investigativos do Intercept em ação.

A boa notícia é que mais de 10 mil leitores já contribuem para o Intercept Brasil todos os meses. Se não fosse por eles, o Intercept já teria fechado. Ou seja: já estamos muito perto do apoio que precisamos para nos manter. Se apenas mais 3.500 pessoas se juntarem a essa luta nos próximos sete dias, conseguiremos atingir nossa meta de arrecadação de R$ 500 mil e continuar fazendo jornalismo sem rabo preso e que causa impacto.