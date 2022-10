Passados quatro anos, Leite agora busca a reeleição no segundo turno contra Onyx Lorenzoni, o candidato bolsonarista. Quase toda a esquerda gaúcha (PT, PSOL, PCdoB), de maneira incondicional, pregou voto útil em Leite para impedir a eleição de Onyx. O tucano teve a chance de reparar o erro de 2018 e se posicionar de maneira firme contra o bolsonarismo, mas preferiu lavar as mãos.

No segundo turno das eleições presidenciais de 2018, o então candidato ao governo do Rio Grande do Sul Eduardo Leite não viu problema em declarar apoio a um candidato com discurso golpista, autoritário e fascista. O apoio foi incondicional, já que Bolsonaro não retribuiu o apoio ao candidato tucano no segundo turno do Rio Grande do Sul.

Diferentemente da sua candidata à presidência, Simone Tebet, que teve a grandeza de se posicionar contra o bolsonarismo no segundo turno, esse pragmatismo mesquinho do tucano revela um político pequeno, omisso, que não teve coragem de se posicionar contra a extrema direita autoritária que aterroriza o país. Preferiu ficar confortavelmente em cima do muro enquanto o país pega fogo.

Do ponto de vista eleitoral, de fato, é mais seguro para o tucano se manter neutro para segurar alguns votos antipetistas. Do ponto de vista moral, é uma tragédia.

Manuela d’Ávila, Tarso Genro, Olívio Dutra e todos os principais nomes da esquerda gaúcha prontamente prestaram apoio a Leite. Manuela deixou claro que não se trata de alinhamento ao tucano, mas de enfrentamento ao fascismo: “No RS, fomos e seremos oposição ao Eduardo Leite. Mas anular o voto não constrói uma alternativa popular. Eu votarei em Leite porque sou antibolsonarista e antifascista. Não quero um bolsonarista negacionista governador de meu estado”. Leite não quis assumir esse mesmo compromisso com a democracia e, muito provavelmente, não apoiaria o voto útil no petista Edegar Pretto caso ele tivesse ido ao segundo turno.

Na prática, o tucano coloca o seu projeto político pessoal à frente da luta pela defesa da democracia. Não há nada mais importante para o país, inclusive para o Rio Grande do Sul, do que a derrota de Bolsonaro. Mas Leite preferiu lavar as mãos e percorrer o caminho da falida terceira via. Diante da possibilidade dos fascistas continuarem aterrorizando o país, o tucano se omitiu de maneira covarde. E, como se sabe, a omissão em relação ao fascismo é praticamente sinônimo de apoio.

Leite trata a polarização entre Lula e Bolsonaro como uma mera disputa entre esquerda e direita, quando na verdade estamos diante de uma eleição plebiscitária: queremos democracia ou a consolidação de uma autocracia com tendências fascistas? Se essa fosse uma eleição convencional, o cálculo eleitoral pragmático de Leite seria compreensível. Mas estamos falando de uma eleição que decidirá o futuro da democracia no país.

Por oportunismo eleitoral, Leite se distanciou da grandeza de seus correligionários como FHC, Serra e Jereissati, que apoiaram Lula mesmo sendo ferrenhos opositores a ele. O gaúcho, que era considerado sangue novo no PSDB, poderia liderar uma nova trilha para o partido que foi contaminado pelo bolsonarismo, mas optou por se manter no caminho falido da terceira via e jogou mais uma pá de terra sobre o caixão tucano.

A curto prazo, a neutralidade até pode lhe render frutos eleitorais, mas a longo prazo certamente lhe custará caro. A omissão vergonhosa em um momento crucial da história do país pode comprometer a carreira do político que sonha com a presidência da República.

Além de Leite, outros tucanos como Pedro Cunha Lima, na Paraíba, e Raquel Lyra, em Pernambuco, também se acovardaram e lavaram as mãos em relação ao pleito presidencial. O PSDB sempre foi identificado como um partido mureteiro, aquele que entre a esquerda e a direita sempre preferiu ficar em cima do muro. A fama agora se consolida, mas com uma nova roupagem: entre o golpismo/fascismo e a democracia, os candidatos tucanos escolhem o muro.

Uma das exceções é o PSDB paulista, que não ficou em cima do muro e prestou apoio à candidatura bolsonarista no maior colégio eleitoral do país. Se no Rio Grande do Sul os partidos de esquerda apoiam o candidato do PSDB em nome da defesa da democracia, em São Paulo o PSDB decidiu engrossar as fileiras da chapa que representa o fascismo nacional.

Dito isso, é importante ressaltar que a vitória de Eduardo Leite é fundamental para aqueles que zelam pela democracia. Onyx Lorenzoni, além de ser um corrupto confesso, é o que há de pior dentro do bolsonarismo. Foi um ministro incompetente que se comportou como um vassalo de Jair Bolsonaro.

A vitória de Leite é urgente não só para o Rio Grande do Sul, mas também para o país. Quatro anos com o neofascismo dominando o governo do maior estado da região Sul seria péssimo para o campo democrático. Os democratas precisam assumir de maneira firme e clara uma posição ao lado das candidaturas que disputam o segundo turno contra o neofascismo, sejam elas quais forem. A ultradireita neofacista precisa ser derrotada em todos os cantos do país, nem que para isso tenhamos que apoiar aqueles que covardemente se omitem diante dela.