Nos últimos dois anos , a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, viveu uma montanha-russa política. Ela se destacou na CPI da Covid como uma das mais atuantes parlamentares a denunciar os erros e abusos do presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia. Depois, foi escolhida para ser candidata a presidente sem a retaguarda da maioria dos caciques partidários que se dividiam entre apoiar Bolsonaro ou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para muitos, ela foi colocada ali só para evitar que o MDB tivesse que escolher formalmente um dos lados, fadada à derrota desde o primeiro momento.

Apesar das condições adversas, a senadora conseguiu chegar em terceiro lugar com uma campanha digna de elogios até dos adversários. Tebet pontuou suas posições com firmeza e clareza, tentando quebrar a polarização entre os dois líderes das pesquisas. Agora, prestes a terminar o mandato no Senado, ela declarou apoio a Lula, com quem nunca teve afinidade política. O gesto é visto como decisivo no segundo turno da disputa presidencial.

Em entrevista por telefone ao Intercept na última sexta-feira, dia 14, depois de uma palestra na FGV, Tebet disse que o apoio não foi uma questão de escolha, mas de absoluta falta de opção. Segundo ela, a ameaça à democracia representada pela possibilidade de reeleição de Bolsonaro está muito acima de qualquer divergência política com Lula e com o PT – ainda que ela acredite que esse apoio a coloca “à beira de um abismo político”.

Para Tebet, amparado pelo Senado que saiu dessas eleições, Bolsonaro terá à sua disposição ferramentas para colocar de joelhos o Supremo Tribunal Federal, por meio de ameaça de impeachment de ministros, e para apoderar-se do Judiciário, a exemplo do que já fez com o Legislativo por meio do chamado orçamento secreto. De acordo com ela, decretar o fim do sigilo das emendas parlamentares secretas que somam R$ 45 bilhões e levaram às primeiras prisões de agentes públicos por corrupção na semana passada deve ser o primeiro ato de Lula, caso eleito.

Embora venha da região mais bolsonarista do Brasil, Tebet disse que deve atuar mais nos estados do Sudeste, onde teve boa votação. O objetivo, nas palavras da senadora, é dar “conforto” ao eleitor que está indeciso sinalizando, com sua presença, que um eventual governo Lula fará acenos ao centro.

Leia os principais trechos da entrevista:

Intercept – A senhora foi uma das primeiras a denunciar a existência do orçamento secreto e defende o fim desse mecanismo. Existe uma forma de eliminá-lo que não seja por meio de uma decisão do Judiciário?

Simone Tebet – Primeiro que é um orçamento que é secreto, mas cujo sistema de corrupção era público. Eu venho denunciando esse esquema e fui vítima dele desde a eleição para as mesas da Câmara e do Senado, em que eu e Baleia [Rossi, deputado e presidente nacional do MDB] perdemos, porque o presidente Bolsonaro, num conluio com o próprio Legislativo, permitiu que o orçamento público fosse negociado para angariar apoio aos candidatos que ele gostaria de ter como presidente das duas casas e acabou alcançando o objetivo.

Entendo que são dois caminhos. Basta uma caneta. O próximo presidente tem que baixar uma instrução normativa, uma portaria, um ato administrativo, exigindo de todos os ministros, secretários, executivos que tornem público por meio do portal da transparência a destinação de verbas nos últimos dois anos. Todas as planilhas, os ofícios e tudo que chegou do Congresso Nacional referente a direcionamento de emendas e do orçamento público brasileiro. A partir daí, com a ajuda do Judiciário e dos órgãos de fiscalização e controle, do Ministério Público, da Polícia Federal, você vai chegar nos gabinetes parlamentares de onde saíram os ofícios. Mas o primeiro ato, a meu ver, não é nem da justiça, é do próximo presidente da República.

Acabar com o sigilo acaba também com a lógica dessa forma de relação com o Congresso?

Sim, porque aí vai mostrar duas coisas. Um gravíssimo esquema de corrupção que foi montado para que tivesse apoio do Congresso – corrupção que não é de todo o parlamentar, é importante dizer isso. Grande parte dos senadores e deputados pegaram esse orçamento, e o dinheiro foi realmente aplicado. A informação mais importante é que os próprios parlamentares vão se surpreender com a grande concentração do orçamento secreto na mão de tão poucos, que havia uma hierarquia, como se tivesse senadores e deputados de primeiro, segundo e terceiro escalão. Quem é líder tem três dígitos, quem é uma pessoa importante na comissão tem dois dígitos. A média é de R$ 10 ou R$ 15 milhões, mas tem meia dúzia que recebeu R$ 200 ou R$ 300 milhões.