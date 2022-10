Ilustração: Rodrigo Bento/The Intercept Brasil; Getty Images

Temos assistido – indignados, embora demasiadamente passivos – a movimentação agressiva do governo federal no sentido do uso da máquina pública em favor da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Tal modus operandi, é verdade, não é uma inovação do atual mandatário. Foi aplicado, em níveis distintos, também por governos anteriores. Em geral, é constituído pela implementação de medidas econômicas expansionistas que podem se traduzir em votos no curto prazo, ainda que se transformem em um passivo para as futuras gerações. É sempre difícil, afinal, frear medidas que representem algum alívio econômico imediato para populações vulneráveis. Nos acostumamos, inclusive, a chamar tais iniciativas de “pacotes de bondades” – como se, na verdade, não se tratasse de mecanismos que corroem a nossa democracia, e prejudicam a formulação de políticas públicas verdadeiramente eficazes, perpetuando a fragilidade das nossas credenciais institucionais. O consignado do Auxílio Brasil, oferecido pela Caixa Econômica Federal desde 11 de outubro, parece ter passado dos limites do tolerável neste sentido.

Grosso modo, a iniciativa prevê a concessão de empréstimos para os beneficiários do Auxílio Brasil (isto é, pessoas em elevada vulnerabilidade, que vivem com até R$ 210 por mês) com a sua amortização diretamente na fonte do recebimento do benefício. Ela foi patrocinada pelo Ministério da Economia, que influencia diretamente a gestão da Caixa desde o começo do governo Bolsonaro – inclusive com a indicação de um presidente (afastado) que hoje é investigado sob denúncias de ser um assediador sexual serial. No caso da Caixa, tal crédito vem com uma taxa de juros de 3,45% ao mês – ou seja, cerca de 50% ao ano – e deve ser pago em prestações que podem chegar a até 40% do benefício recebido. Num exemplo representativo, o beneficiário que teria direito a 400 reais de auxílio passaria a receber 240 reais durante o período do empréstimo para amortizar a sua dívida. Em quatro dias, a duas semanas do segundo turno das eleições, a Caixa distribuiu R$ 1,8 bilhão em empréstimos nessa modalidade. O problema aqui parece óbvio, e é mesmo.

Jair Bolsonaro e João Roma, Ministro da Cidadania, durante entrega simbólica do Cartão Auxílio Brasi. Foto: Isac Nóbrega/PR

A perversidade econômica Democratizar o acesso ao crédito e promover inclusão financeira são objetivos nobres para um governo. Para além dos benefícios morais óbvios, a literatura econômica é robusta em demonstrar que tais medidas favorecem o crescimento e o desenvolvimento econômico. No entanto, há ressalvas importantes a serem consideradas. A principal delas tem a ver com um tema que economistas aprendem no começo da graduação, chamado de assimetria de informação. De forma objetiva, ele se refere às diferenças de acesso à e capacidade de processamento de informação entre diferentes partes envolvidas numa transação econômica. No caso do consignado do Auxílio Brasil, elas são cristalinas – e representam um problema de ordem social grave. Por um lado, os bancos operadores do crédito têm amplo e profundo conhecimento dos riscos associados à operação. Por outro, os tomadores do empréstimo são em grande maioria pessoas de baixa escolaridade e, principalmente, em situação de enorme desespero na esteira do combo desolador que assola o Brasil atualmente, formado pelo desemprego e pela inflação. Para referência, o aumento médio do preço dos alimentos medido pelo IPCA para os doze meses terminados em setembro chegou a 9% – a maior taxa desde o início do Plano Real. Soma-se a isso o fato de o governo federal e a Caixa, movidos por interesses notoriamente eleitoreiros, estarem fazendo propaganda agressiva da nova linha de crédito, incentivando de forma perversa a sua adesão por pessoas que provavelmente não terão condições de fazer sua quitação. Isso representará, para elas, uma imersão certamente traumática no mercado bancário. Em paralelo, a medida também expõe a Caixa a riscos financeiros elevados, dadas as diferenças entre suas taxas e aquelas praticadas por outros bancos ofertantes do programa. Não se trata, portanto, de promoção de liberdade econômica e inclusão financeira. Na verdade, a medida representa, no limite, uma forma de agiotagem eleitoral direta. Uma evidência gritante deste problema é dada pela recusa, por grandes bancos privados – como o Itaú e o Bradesco – em aderir ao esquema, provavelmente receosos dos riscos reputacionais associados, ainda que pudessem lucrar com a iniciativa de forma relativamente fácil. O presidente do Itaú, Milton Maluhy Filho, declarou, de forma honesta, que não se trata do “produto certo para público vulnerável”. Ele tem razão.