Em números gerais, a disputa foi mais equilibrada nas urnas cariocas, com 47% x 43,47% pró-Bolsonaro. Campo Grande, no entanto, tem características muito próprias que explicam a ampla vantagem: é um dos berços da milícia, além de ter uma grande concentração de igrejas evangélicas, com destaque para a Universal e a Assembleia de Deus.

No primeiro turno dessas eleições, o bairro mais populoso do Brasil foi também o local onde Bolsonaro obteve seu maior êxito eleitoral na cidade do Rio de Janeiro. Em Campo Grande, Zona Oeste, foram 58,24% de votos para o atual presidente, contra 33,42% de Lula.

Com apenas 23 anos, Kawan enfrentou, em 2022, sua segunda disputa eleitoral. A primeira havia sido em 2020, quando concorreu a vereador pelo Psol, defendendo o legado de Marielle Franco, com quem teve proximidade e abertura para o primeiro contato com a política partidária. Este ano, ele concorreu a deputado estadual pelo PT e, apesar de jogar em campo adverso e não ter se elegido, obteve quase 3 mil votos.

Durante os discursos, foi pontuada a necessidade de reforçar o diálogo e focar no eleitor indeciso. Porém, o que mais chamou atenção foi o reconhecimento dos progressistas de que a derrota é praticamente inevitável no bairro (com mais de 280 mil eleitores) e o que deve ser feito é garantir o máximo de votos para brecar o favoritismo de Bolsonaro na contagem final. Embora a estratégia flerte com o pragmatismo, é insuficiente para atender os anseios dos moradores da Zona Oeste. Quem faz essa avaliação é o ativista cultural Kawan Lopes, nascido e criado em Campo Grande.

No último sábado, 16 de outubro, em uma ofensiva para reverter o quadro eleitoral neste segundo turno, foi realizada uma plenária com lideranças de esquerda, preparando terreno para a visita que Lula fará à região nesta quinta-feira, dia 20. Lindbergh Faria, Chico Alencar e Jandira Feghali, deputados eleitos por PT, Psol e PCdoB, respectivamente, compareceram ao encontro, que teve baixa adesão de público, sobretudo entre os mais jovens.

Kawan Lopes – Isso é o reflexo da desigualdade social. A gente sabe que a Zona Oeste concentra quase 48% da população carioca. E, de fato, no meu recorte enquanto agente cultural, consigo entender que a oferta de cultura na Zona Sul é feita de uma maneira muito exemplar. Mas, quando a gente faz um recorte da Zona Norte, da Baixada Fluminense e da Zona Oeste, a gente não tem, de fato, equipamento cultural que promova a emancipação social. Porque ir ao teatro é um ato político. A arte é transversal. Ela entra no emocional, no subconsciente.

Intercept – Quando olhamos os mapas dos resultados do primeiro turno, percebemos que muitas capitais brasileiras votaram em Lula. No Rio de Janeiro, essa movimentação ficou mais limitada aos bairros mais ricos, da Zona Sul. Como você avalia isso?

A eleição do primeiro turno é a evidência histórica de como estão sendo ofertadas as políticas públicas no território da Zona Oeste. Quando, por exemplo, trem e metrô não chegam, é o acesso à cidade que está sendo impedido. Se você não acessa a cidade, você não acessa a escola, não acessa o teatro, não acessa o hospital, não acessa o mercado. Você não se encontra com seus amigos para debater política, então se cerceia um direito que é básico, que é o acesso à cidade.

Se você não consegue transitar, você não consegue ter acesso às ferramentas públicas que promovam a emancipação social. Isso é uma lógica muito perversa. Desse jeito, a vivência dessas crianças vai ser marcada pela ponta do fuzil. Pela bala, pelo barulho do helicóptero.

A visão geral da Zona Oeste é caricata como “a região tomada pela milícia”? E além disso, você acredita que a esquerda enxerga os moradores da Zona Oeste desse jeito preconceituoso?

Quando eu era do Psol, as reuniões sempre eram pela Zona Sul e pelo Centro. A gente tinha sempre que se deslocar do nosso território. Então, isso é uma construção de qual é a centralidade de uma reunião. Onde o debate é, não podemos fazer na Zona Oeste, porque isso compromete a questão da nossa segurança, de nossos companheiros…

Mas como a gente está desconstruindo essa lógica? Como é que está sendo desconstruída a possibilidade de a gente, enfim, entrar no território para construir um diálogo mínimo com as pessoas, sobre renda, sobre família?

A possibilidade de a gente desconstruir a concepção de milícia, a partir também do reconhecimento, de como eu me reconheço no território, ou como esse território é consolidado. De fato, a construção estabelecida das milícias no estado do Rio de Janeiro é colonialista, porque, quando a gente traça o pertencimento da Zona Oeste na sua época colonial, na época de laranjal, de cana de açúcar, na época dos jesuítas, na época do Palacete da Princesa Isabel, a enxergamos como refúgio turístico e também como calabouço de escravos.

É a história que a história não conta. A gente precisa mergulhar fundo e fazer de fato uma constatação de como os contexto daqui são consolidados. E aí é uma dificuldade muito grande. Isso tem reflexos também nos dias de hoje.

No contexto da segurança, acho que vamos entender que o debate da guerra às drogas não é um debate de teologia, mas de saúde pública, de economia, de segurança. Então, a gente precisa debater com muito cuidado. E é uma pauta que custa muito caro. A gente entende que quem está no poder não quer custear essa pauta, porque, de fato, mexe no bolso dos poderosos.