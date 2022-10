Faltam oito dias para a eleição mais importante das nossas vidas e ninguém que conhecemos está dormindo direto. Imagino que você esteja assim também. Isso porque nós, cidadãos engajados e preocupados com o futuro do nosso país e do mundo, não temos o luxo de sentar em nossos sofás e fingir que nada está acontecendo.

É com grande satisfação que anunciamos que Flávio VM Costa será o primeiro Editor-Chefe do Intercept Brasil!

Agora, encorajados, estamos prontos para iniciar o próximo capítulo da história do Intercept Brasil. Para isso, precisamos de um parceiro de confiança para liderar a equipe editorial. É um trabalho muito difícil, então exige alguém com uma reputação estelar de competência, ética, criatividade e determinação. E conseguimos a melhor pessoa possível para o papel.

Flávio, apesar de ser muito humilde em relação às suas muitas realizações, é um dos jornalistas mais talentosos e respeitados de sua geração. Em quase 20 anos de carreira, ele se mostrou um repórter tenaz, um editor astuto e um líder respeitado, recebendo mais de uma dúzia de prêmios ao longo do caminho, inclusive o Vladimir Herzog este mês. Não é por acaso que ele foi a preferência unânime em nossa redação para liderar nossa equipe editorial nesta nova fase.

E se tudo isso não bastasse, Flávio também é o autor renomado e premiado dos livros de contos “Caçada Russa” e “Você morre quando esquecem seu nome”. Baiano, estudou em escolas públicas de Salvador e se formou pela Universidade Federal da Bahia, sendo o primeiro membro de sua família a concluir o ensino superior.

Até recentemente, Flávio dirigia o núcleo de jornalismo investigativo do UOL, que ele mesmo fundou, onde coordenou as reportagens mais notáveis e sensíveis produzidas pelo site, inclusive várias revelações de esquemas de corrupção da família Bolsonaro. Ele tem passagens pelos jornais baianos Correio e A Tarde e na produção de documentários investigativos. Seu trabalho é amplo, mas se concentrou em política, crime organizado e corrupção no judiciário, com uma coleção impressionante de reportagens notáveis e exclusivas.

“O Intercept Brasil se consolidou como uma das redações mais eficazes e influentes do Brasil. Seu nome é sinônimo de jornalismo investigativo rigoroso e corajoso. É uma honra poder trabalhar com essa brilhante equipe nesta nova fase”, disse Flávio.

“Acredito no jornalismo que desafia o poder, questiona tudo e se compromete com a justiça. Nossa responsabilidade é revelar a verdade, independentemente de quem se incomoda com isso, e trabalhar em nome de uma sociedade mais humana”, ele acrescentou.

