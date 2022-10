Tive a sorte de visitar novamente o Cariri cearense no último final de semana. Caminhei pelo Crajubar, nome criado a partir da junção dos três municípios-chave na região, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. No domingo, subi até a estátua do Padre Cícero.

Dezenas de pessoas circulavam a imagem de 27 metros e um ritual muito bonito se repetia: fiéis davam voltas no cajado gigante enfeitado com fitas enquanto, de olhos fechados, faziam em voz baixa os seus pedidos. Também escreviam nas vestes do padre os nomes de pessoas queridas – e rezavam, desejavam, prometiam, demandavam. Resolvi fazer o mesmo: nesses dias de vergonhoso desfile de violência, mentira e canalhice, senti que também precisava me fortalecer.

Estava terminando de deixar a minha mensagem, quase anônima em meio a tantas outras, quando uma senhora de cabelos lisos e brancos chegou perto. “Moça, você pode escrever pra mim?”. Eu afirmei que sim, e ela passou a dizer seu nome e o da sua família (ela e eu na foto acima).

Com minha Bic preta, escrevi Antônio, João, Jaqueline, Nalva, Pedro. E ainda “proteger”, “cura” e “força”. Depois que ditou um dos nomes, ela começou a sussurrar. “Está doente… é vício, não sei mais o que fazer”. Os olhos cheios d’água, contou um pouco sobre o que a família passava. Frágil, frágil. Não sei exatamente por que, mas senti que eu podia, ali, oferecer a ela a melhor coisa que no momento eu levava: o desejo do melhor. Nos abraçamos e eu falei algo como procurar ajuda, médico, tratamento. Falei para ela se cuidar e que as coisas iam melhorar, dar certo. Sim, eu sei que não é tão simples. Mas minha vontade era tão forte quanto genuína – assim como era a bênção dela para mim.