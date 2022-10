Nesse ínterim, Roberto Jefferson convidou Bolsonaro a ingressar no PTB. O lastro desse convite não era político, mas pessoal: Eduardo Bolsonaro, terceiro filho de Jair, estava empregado no gabinete da liderança do PTB na Câmara dos Deputados desde junho de 2002, apesar de nunca ter comparecido a Brasília. O atual presidente foi filiado ao PTB entre 2003 e 2005, período em que o partido era base do governo Lula – relação que implodiu no mensalão: após o PTB perder o comando dos Correios, Roberto Jefferson se sentiu traído e denunciou o esquema da compra de votos.

Roberto Jefferson e Jair Bolsonaro cultivam uma amizade há décadas. Após os três primeiros mandatos de Bolsonaro como deputado federal, o contexto do país mudou: o PSDB saiu do poder e Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente. O PPB, partido de Jair nos dois mandatos anteriores, tinha apoiado a candidatura de José Serra no segundo turno de 2002, o que desagradou o então deputado, que fazia oposição feroz ao PSDB e nutria certa simpatia pelo PT. Na época, a opinião de Bolsonaro sobre a esquerda era bem similar à que ele emitiu na célebre entrevista de 1999 em que elogiou Hugo Chávez .

A maior ironia, porém, veio logo depois. Após o PTB sair da base do governo petista, Roberto Jefferson teve seu mandato cassado e perdeu seus direitos políticos por oito anos. Nesse cenário, Jair Bolsonaro saiu do PTB e entrou no partido que agora é o PP. E que, daquela época até abril de 2016, foi parte da base dos governos de Lula e Dilma Rousseff. Durante todo esse período, Jair Bolsonaro permaneceu na sigla.

A máquina de desinformação bolsonarista usa atualmente esses dois anos de alinhamento entre PTB e Lula como argumento para associar o agora desafeto Roberto Jefferson ao petista. Figuras como o ministro da Saúde Marcelo Queiroga postaram, após a prisão de Jefferson, fotografias dele com o ex-presidente. Só ignoraram o fato de que Bolsonaro estava com Roberto Jefferson na base do governo Lula.

O reencontro

Após o período de afastamento forçado da política por parte de Roberto Jefferson, as peças que produziriam o cenário da eleição de 2018 estavam se juntando. Bolsonaro já era próximo à bancada evangélica desde 2013, quando Silas Malafaia celebrou seu casamento com Michelle Bolsonaro – eles viviam juntos desde 2007, e Laura Bolsonaro nasceu em 2010. Também em 2013, ocorreram as manifestações que erodiram a popularidade do governo Dilma. No ano seguinte, Bolsonaro se levantou como uma referência do antipetismo “moral”, que explodiria quatro anos depois por meio de mentiras como o “kit gay”. Roberto Jefferson tentava reerguer sua carreira política ancorado em outro tipo de antipetismo“moral”: aquele “contra a corrupção”. Foi com esse discurso que ele voltou à direção nacional do PTB em 2016.

Com essas convergências, a aproximação entre eles aconteceu naturalmente quando se viram novamente do mesmo lado. O ódio de Roberto Jefferson ao PT casava perfeitamente com o projeto político de Bolsonaro, que começava a ganhar corpo. Embora Jefferson sempre tenha estado próximo a Bolsonaro, por muito tempo evitou uma aliança formal por julgar que a ascensão dele ao poder era inviável. Essa união se consolidou no segundo turno de 2018, quando ficou claro que Bolsonaro seria o vencedor das eleições presidenciais.

No governo do amigo, Jefferson ficou à vontade para se radicalizar. Nos últimos quatro anos, fez apologia ao uso de armas, insultou ministros do STF e acabou preso no inquérito dos atos antidemocráticos. Antes disso, porém, chegou até mesmo a ser cogitado como vice-presidente de Bolsonaro. Entre 2020 e 2021, Roberto Jefferson colecionou aparições com o presidente e seu círculo próximo: pessoas como Silas Malafaia, o atual candidato ao governo de São Paulo pelo Republicaos, Tarcísio de Freitas, e o ex-ministro da Casa Civil Luiz Eduardo Ramos já estiveram com Jefferson, que na época era um símbolo de fidelidade. E de impestuosidade.

Sua ferocidade contra os ministros do STF gerou reação dos magistrados. Em agosto de 2021, após sucessivos ataques à democracia, Roberto Jefferson acabou preso. Sua detenção foi convertida para prisão domiciliar devido a seus problemas de saúde. Mas esse processo todo mostrou, de uma vez por todas, a proximidade entre ele e Bolsonaro, de quem esperava um indulto, como aconteceu com o deputado Daniel Silveira.

Ao fazer lives com armas e proferir ofensas diretas às autoridades, Jefferson se tornou a face mais radicalizada do bolsonarismo. Virou a expressão prática do discurso de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista em 7 de setembro de 2021, quando o presidente disse que “não obedeceria mais as ordens do Alexandre de Moraes”.