A bênção encontrava respaldo no calendário religioso. Era 3 de outubro, quando católicos comemoram o dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais, mas também o dia seguinte ao primeiro turno da eleição presidencial — após as urnas indicarem a prorrogação do confronto entre Lula e Bolsonaro, até o dia 30 deste mês.

Pouco depois, um segurança trouxe Scooby no colo, um vira-lata que buscou abrigo na casa logo no início da disputa eleitoral, sendo prontamente adotado pela equipe de campanha. “Cuidado com as cachorras. Ela vira uma onça”, advertiu Lula, antes de o frei Davi Raimundo dos Santos benzer os animais.

Com as cachorras Paris e Resistência puxadas pelas coleiras, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, atravessou o batalhão de jornalistas amontoados no sobrado em estilo alpino que o marido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, usa como escritório político em São Paulo. Na antessala, o encontrou ao lado de um grupo de frades franciscanos, sob a mira atenta dos cinegrafistas de TV.

O ataque coordenado, de acordo com integrantes da campanha, exemplifica como a propagação de notícias falsas pautou boa parte do segundo turno. “Toda vez que vem fake news e repercute, a gente é obrigado a responder. É claro que isso gasta energia da campanha”, disse o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, um dos coordenadores da comunicação de Lula.

Enquanto o petista acompanhava a cerimônia com o trio canino, seu adversário anunciava os apoios de Rodrigo Garcia (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais) e Cláudio Castro (Rio de Janeiro), governadores dos três maiores colégios eleitorais do país — sendo os dois últimos, recém-reeleitos.

Um estudo feito pelos pesquisadores Tatiana Dourado, Rodrigo Carreiro e Maria Paula Almada, doutores em Comunicação pela Universidade Federal da Bahia, mostra que houve um pico de fake news associando Lula ao PCC, o Primeiro Comando da Capital, às vésperas do primeiro turno. Em 1º de outubro, as buscas no Google ligando o ex-presidente aos nomes de Marcola e Marcos Willians Camacho, chefe da facção, subiram de 25 para 100, pontuação máxima na escala de interesse da plataforma.

Pesquisas associando Lula ao satanismo também cresceram no período. Para responder às mentiras, a campanha decidiu deixar de lado a estratégia de pautar o debate eleitoral em temas como saúde, emprego e educação e mergulhar de vez no pântano das discussões sobre temas morais.

O grosso do trabalho fica com a equipe de comunicação, comandada por Sidônio Palmeira. Em torno de uma mesa, trabalham cerca de 12 pessoas, entre monitoramento, criação de conteúdo e impulsionamento. Por meio de ferramentas de busca nas redes abertas, os responsáveis pelo monitoramento detectam as mentiras contra Lula e selecionam as com maior potencial de dano. Elas são compartilhadas, então, nos grupos de WhatsApp Radar Lula, Radar Bolsonaro e Radar Curadoria, que usam a mesma imagem — uma bandeira do Brasil com um pequeno radar vermelho.

As fake news mais aderentes também podem ser detectadas por meio de pesquisas qualitativas nas quais entrevistados dizem, por exemplo, que não votam em Lula porque ele vai fechar as igrejas evangélicas — essa foi justamente uma das mentiras que mais causaram estragos à imagem do ex-presidente.

Na etapa seguinte, o grupo de criação discute ideias para combater as mentiras. O antídoto pode ser um meme, um vídeo curto ou um card, confeccionado imediatamente em celulares, usando as ferramentas de cada plataforma, para manter a estética das redes. Esses conteúdos podem receber ou não o selo oficial da campanha e, uma vez aprovados, são passados à equipe de impulsionamento, que direciona cada um a um público específico. Quando essas proteções falham, a campanha pode ser obrigada a usar o precioso tempo no horário eleitoral de TV para rebater as mentiras.