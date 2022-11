O crime principal aconteceu durante um compromisso de campanha do então candidato bolsonarista — eleito governador de São Paulo, no dia 30 — com o assassinato de Felipe da Silva Lima, de 28 anos, após tiros disparados por policiais. Testemunhas afirmaram que os agentes, à paisana, mataram Felipe quando ele estava desarmado.

Cena do crime alterada, pedido para exclusão de vídeos feitos por um cinegrafista profissional e vítima levada em viatura sem atendimento do Samu. De acordo com especialistas em segurança pública ouvidos pelo Intercept , essas são algumas das violações na cena do crime cometidas por policiais militares e profissionais ligados a Tarcísio de Freitas, que se somam ao homicídio ocorrido em Paraisópolis, no último dia 17 de outubro.

Para ouvir os especialistas, o Intercept tomou como base o boletim de ocorrência lavrado naquele mesmo dia. No documento, consta que a vítima foi alvejada por volta de 11h40. Nenhuma arma foi encontrada com ele.

Ainda segundo o registro, policiais militares fardados foram ao local e recolheram itens espalhados pelo chão: cartuchos íntegros e deflagrados, um coldre, um relógio de pulso, um aparelho celular e estojos de armas. Ronald Quintino Correia Camacho, tenente da Polícia Militar responsável pela coleta, segundo o documento, disse que agiu dessa forma para que os materiais encontrados “não fossem perdidos ou subtraídos por populares”.

Para Renato de Vitto, defensor público do 1º Tribunal do Júri de São Paulo e ex-diretor geral do Departamento Penitenciário Nacional, isso é um flagrante de modificação de cena de crime – o que configura fraude processual, crime previsto no artigo 347 do Código de Processo Penal. “A polícia dirige-se ao local e providencia que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Quem vai manusear objeto relacionado à cena do crime é perito criminal”, disse.

“Isso é uma lição básica de manual. Esse tipo de voluntarismo, sendo generoso no termo, se não é de fato uma ação voltada a dificultar a investigação, causa nulidades no processo”, completou.

Vitto não foi o único a apontar a insubordinação da PM à lei. Gabriel de Carvalho Sampaio, mestre em direito processual penal e especialista em ciências criminais, deixou claro que, apesar de o inquérito estar em curso, as informações disponíveis até agora indicam que “há ilicitude em condutas que embaracem o trabalho da perícia, como a modificação do local dos fatos, recolhimento de projéteis e qualquer recolhimento de indícios que não respeite a cadeia de custódia disposta em lei”.

A preservação de local e de vestígios do crime são providências fundamentais a serem tomadas em caso de morte violenta, destacou. A cadeia de custódia, definida nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal é “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes”.

No subartigo C, a lei federal define que “a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia”, e o parágrafo segundo do artigo complementa: “é proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização”.

Analista criminal e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Guaracy Mingardi segue o mesmo entendimento. “Quem tem que pegar os indícios materiais no local é a perícia, ponto. E o local só pode ser liberado após a perícia atuar e o delegado, que tem que ir ao local do homicídio, liberar”, explicou.

Depois de retirar os itens do local, os policiais militares fardados levaram Felipe da Silva Lima ao Hospital do Campo Limpo. Antes, a vítima apareceu em um vídeo caído no chão, com uma perfuração no peito, ao lado de PMs.