Mas, sem colocar a cara no sol, na estrada e nas redes, havia na baderna uma substancial participação de empresários do agronegócio, setor majoritariamente bolsonarista. Eles, somados a militares da reserva, já vinham articulando há semanas o impedimento do tráfego nas rodovias do país caso fossem derrotados. A Agência Pública mostrou aqui .

Você viu: foi só anunciar a histórica votação de Lula – que venceu a eleição apesar de uma gorda e rica estrutura de compra de votos e uso da máquina pública – que tratores e caminhões passaram a bloquear diversas estradas do país. Em nome do “povo”, prejudicaram o próprio povo: desabastecimento, prejuízos em supermercados, hospitais, cargas perdidas, pessoas sem conseguir atendimento médico etc. Os caminhoneiros, eles de novo, tornaram-se para muita gente os protagonistas do show de golpismo.

Logo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, a CNTTL, veio a público e condenou os bloqueios. Em nota, sublinhou que caminhoneiros autônomos e celetistas são também vítimas dessas ações apoiadas por representantes do agro. “Estão divulgando a falsa alegação de que essa manifestação é dos caminhoneiros. Importante deixar claro que esse movimento não é organizado pelos trabalhadores”, pontuaram.

O observatório De Olho nos Ruralistas produziu um vídeo sobre a presença de empresas por trás das manifestações golpistas, chamando atenção para a grande quantidade de tratores nas estradas, e não apenas de caminhões. Os tratores, estrelas de primeira hora do escândalo do Orçamento Secreto, foram vistos antes ocupando Brasília em atos passados e com o mesmo teor golpista.

O alerta vermelho para empresários do setor, mirando antes de tudo o próprio bolso, e não a pátria, tem uma razão simples: a chegada de Lula pode representar, antes de tudo, uma mudança na própria estrutura institucionalizada que o agronegócio mantém, seja no Congresso, seja no lobby de um setor com enorme força para pautar a agenda política do país. Não à toa, investiram pesadamente pela continuidade do presidente derrotado: enquanto as doações de pessoas físicas para o presidente eleito Lula ficaram em R$ 1,4 milhão, a campanha de Bolsonaro informou à Justiça Eleitoral ter recebido R$ 90 milhões, 70 vezes mais. Deste montante, segundo mostra o Congresso em Foco, R$ 22,3 milhões vieram de apenas 50 nomes, que transferiram de R$ 130 mil a R$ 3 milhões ao mandatário. O agronegócio é a principal atividade econômica de pelo menos 33 deles.

Para entender melhor quem são estas empresas (e precisamos ficar muito atentas a todas aquelas que, em nome de interesses próprios, pedem “intervenção federal”), o De Olho nos Ruralistas e a ONG Fase lançaram recentemente uma pedagógica cartilha na qual o agro é dividido em quatro grupos: pragmático-reformista, pragmático-ideológico, foco temático e negacionista-ideológico. O estudo “O agro não é verde – como o agronegócio se articula para parecer sustentável” refuta, de saída, o discurso do agro brasileiro ser “o mais sustentável do mundo”, expediente que fortaleceu o agronegócio brasileiro ao conectá-lo a uma urgente agenda verde mundial.

Na publicação, são mapeadas as entidades que, apesar de um ou outro tensionamento entre si, atuaram muitas vezes no próprio vácuo deixado pela desastrosa atuação da diplomacia brasileira, como bem analisou o professor e pesquisador Marcos Pedlowski. “Reagindo à crescente demanda dos mercados internacionais, as principais associações representativas do setor agropecuário passaram a interferir diretamente nas ações do Estado brasileiro, promovendo uma agenda legalista e ideológica que ignora o desmonte socioambiental vivido nos últimos quatro anos”, escreveu.

Um exemplo do tratoraço de grana e poder: a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, com a qual os nichos citados acima possuem diálogo, reelegeu 57% dos seus membros na Câmara dos Deputados. É com este time que Lula vai precisar negociar. No governo Bolsonaro, a sigla apresentou diversos projetos de lei para flexibilização de regras ambientais e propostas que beneficiam o setor. A liberação para o uso de centenas de agrotóxicos proibidos em diversos países é um exemplo.

Aliás, nunca comemos tanto veneno: a organização internacional Human Rights Watch avalia que nós, no Brasil, consumimos em média 7,5 kg de defensivos agrícolas por habitante a cada ano. Para se contrapor ao derrame de veneno, o senador petista Jaques Wagner, presidente da Comissão de Meio Ambiente, defende um marco regulatório para o uso de bioinsumos (organismos vivos como bactérias, insetos ou plantas usados para fertilização ou no controle de pragas e doenças) no agronegócio. Em junho deste ano, ele conversou com representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a Aprosoja, do Ministério da Agricultura e da Confederação Nacional da Indústria, a CNI.

A CNA e a Aprosoja constam na cartilha “O agro não é verde”, a primeira dentro do grupo pragmático-ideológico, a segunda no grupo negacionista-ideológico. Apesar das diferenças apontadas pelo time do De Olho nos Ruralistas e Fase, ambas estavam unidas em um texto que dava “total apoio” ao ex-ministro Ricardo Salles, então à frente da pasta do Meio Ambiente e chamuscado pelo vazamento do “passar a boiada”. Uma força específica que dá liga a esses empresários é o Instituto Pensar Agro, o IPA, braço logístico da Frente Parlamentar e que congrega 48 associações do agronegócio, formadas pelas principais multinacionais do setor.