Lotado no gabinete pessoal da Presidência da República, o capitão da ativa do Exército, Andriely Cirino, tem usado uma lista de transmissão no WhatsApp para veicular mensagens com conteúdos golpistas, negando o resultado das eleições presidenciais do segundo turno, além de conclamar manifestações antidemocráticas e levantar suspeitas — infundadas — contra as urnas eletrônicas.

A divulgação se dá a partir de uma lista de transmissão que o militar utilizava, antes das eleições, para encaminhar material de publicidade do governo aos órgãos oficiais. As mensagens me foram encaminhadas por uma pessoa que está na lista de transmissão de Cirino e, antes, recebia os conteúdos profissionais. Uma segunda fonte, sob sigilo, também confirmou que passou a receber mensagens golpistas do militar.