Algo que ficou claro logo no tuíte de Musk dedicado aos “Caros anunciantes do Twitter”, publicado quando o negócio foi fechado:

O Twitter hoje obtém 90% de sua receita com publicidade (o resto é em grande parte proveniente do licenciamento de dados). Isso significa que você, usuário do Twitter, não é cliente do Twitter. Você é o produto. Os clientes são os anunciantes e, como todo empresário sabe, o cliente tem sempre a razão. A mercearia se preocupa com as pessoas que compram Cheetos, não com o sentimento dos próprios Cheetos.

A declaração começa, de forma promissora, com uma mentira deslavada: “O motivo pelo qual comprei o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização ter um espaço comum de discussão na cidade digital”. Musk aparentemente acredita que ninguém vai lembrar que, até três semanas mais cedo, ele estava tentando desesperadamente não comprar o Twitter. A única razão pela qual ele o fez é porque estava a ponto de perder um processo movido pelo próprio Twitter para obrigá-lo a comprar a empresa. Talvez seja o maior momento “você não pode me mandar embora porque eu me demito antes” da história.

Para piorar a situação, o acordo de Elon Musk para comprar o Twitter envolveu pegar US$ 12,5 bilhões em empréstimos. Isso significa que o Twitter terá que desembolsar US$ 1 bilhão a mais por ano para pagar essa dívida.

Além disso, falando apenas em termos financeiros, o Twitter é um negócio ruim. Só deu lucro em dois anos de sua existência, 2018 e 2019. Em 2020, perdeu mais de US$ 1 bilhão, recuperando-se um pouco para ainda assim dar prejuízo de US$ 222 milhões em 2021.

Isso pode adquirir formas específicas. A companhia aérea Delta provavelmente coloca em contrato que seus anúncios não vão aparecer perto de nenhum tuíte sobre acidentes de avião. Mas, em geral, os anunciantes não querem nada controverso que tire as pessoas do clima de comprar algo ou, pior ainda, que as deixe furiosas com as próprias marcas. A Procter & Gamble não pode deixar que seus anúncios para o papel higiênico Charmin, direcionados ao grupo específico de mães de família de classe média alta, apareçam perto de pedidos raivosos pela aniquilação total dos muçulmanos.

Ou seja, se o Twitter simplesmente continuar em seu caminho atual, ele já vai perder enormes quantidades de dinheiro indefinidamente. Mas, se os anunciantes ficarem nervosos com a gestão de Musk e fugirem da plataforma, a empresa poderá ver prejuízos multibilionários a cada ano.

É verdade que Musk disse “eu não me importo em nada com a economia”. Mas, mesmo sendo o homem mais rico do mundo, ele tem que se importar com ela. Ele tem um patrimônio líquido atualmente estimado em US$ 220 bilhões, mas não são US$ 220 bilhões parados em uma conta bancária – a maior parte está ligada a suas posições na Tesla e no SpaceX.

Isso significa que, para cobrir seus enormes prejuízos com o Twitter, ele teria que vender cada vez mais ações todos os anos. Algo que seria doloroso em termos monetários, mas ainda mais em termos de poder: a certa altura ele chegaria a uma situação em que poderia perder o controle de suas empresas, em particular da Tesla. Além disso, a Tesla tem ações negociadas na bolsa e, embora já tenha despencado 45% desde que atingiu seu maior valor um ano atrás, ainda assim continua supervalorizada pelas métricas normais. Neste momento, sua relação preço/lucro é de 70. A média histórica da S&P 500, o índice de referência das maiores empresas no mercado norte-americano, é de cerca de 15. A relação preço/lucro para empresas como Ford e GM é de 6.

É por isso que Elon Musk rapidamente começou a rastejar diante dos anunciantes. Ele precisa mantê-los felizes de qualquer maneira. Como ele disse, “o Twitter aspira a ser a plataforma publicitária mais respeitada do mundo, que fortalece sua marca e faz crescer o seu empreendimento”.