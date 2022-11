Tráfico de influência em cortes superiores, corrupção de funcionários públicos, trabalho análogo à escravidão, crimes ambientais e eleitorais. É esse o currículo de acusações de oito dos 60 maiores doadores individuais para as campanhas eleitorais de 2022 – e quem mais se beneficiou com a grana deles foi o presidente em exercício Jair Bolsonaro, do PL, e seu ex-ministro e candidato vitorioso ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Bolsonaro recebeu R$ 2,55 milhões de três deles. Tarcísio bem menos, R$ 75 mil de dois nomes da lista.

Neste ano, as doações particulares dos eleitores chegaram a R$ 919 milhões, de acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral consolidadas até o final da semana passada. Os grandes financiadores privados, aqueles que investiram a partir de R$ 1 milhão, são 60 nomes. Ao todo, o “clube do milhão” doou R$ 123 milhões a diversos candidatos. Dentre estes milionários, oito já foram acusados de crimes – juntos, doaram R$ 12,6 milhões a 41 candidatos e quatro partidos.

A legenda mais beneficiada foi o MDB, com R$ 750 mil; depois o PP, com meio milhão de reais; o Novo, com R$ 300 mil e o PT, com R$ 200 mil. É o que revelam dados levantados pelo Intercept em parceria com a plataforma 72 horas, formada por especialistas na análise de dados eleitorais e organizações e movimentos da sociedade civil.

Denunciado por trabalho escravo pelo MPF, o barão do agronegócio Cornélio Sanders, do Grupo Progresso, entrou com R$ 1 milhão na campanha presidencial de Bolsonaro. Em 2006, Sanders foi denunciado pelo Ministério Público Federal sob acusação de manter trabalhadores em situação análoga à escravidão na área da Fazenda Progresso, no Piauí. Uma fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho constatou que os trabalhadores eram submetidos a jornadas excessivas e a condições desumanas. Em 2009, no então segundo governo Lula, Sanders foi incluído na lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho. Dez anos depois, em 2019, já sob Bolsonaro, o próprio MPF pediu arquivamento do caso por falta de provas e Sanders foi retirado da lista após entrar com um mandado de segurança.

Sobre o caso de trabalho escravo, Sanders nega e afirma que a Fazenda Progresso nunca esteve envolvida com este tipo de prática. A denúncia, diz, aconteceu longe da sede, em um pedaço de terra que estaria arrendado à época. Ele afirma também que hoje as fazendas do grupo possuem todas as certificações socioambientais necessárias, inclusive para atender ao mercado externo.

Já o bilionário do agronegócio Hugo de Carvalho Ribeiro é outro do ranking de doadores milionários a ter ligação com um histórico de acusações. Cunhado de Blairo Maggi, ex-governador do Mato Grosso, Ribeiro é um dos cinco nomes da família na lista dos mais ricos do Brasil elaborada pela revista Forbes neste ano.

Sócio do grupo Amaggi, ele aportou R$ 1,2 milhão na campanha de Bolsonaro — foi o terceiro maior doador do presidente. Ribeiro doou também para para o deputado federal reeleito José Medeiros, bolsonarista do PL do Mato Grosso, que recebeu R$ 300 mil.