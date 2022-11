Ilustração: Mila Benassi

Foram quatro anos lutando contra um nível avassalador de fake news, vendo jornalistas apanharem na rua, terem seus dados vazados e serem atacados massivamente nas redes sociais – as jornalistas mulheres foram alvo preferido dos extremistas. Mas minha sensação é que, passado nem um mês da eleição de Lula, esses anos de governo de extrema direita foram apagados da memória de muitos de meus colegas, que voltaram às suas raízes antipetistas mais mesquinhas. Há alguns dias, Eliane Cantanhêde viralizou nas redes ao questionar qual seria o papel da nova primeira-dama. O questionamento é legítimo, mas a forma como foi feito revela o quão rasa e preconceituosa pode ser uma opinião disfarçada de análise política. A jornalista fez uma comparação ridícula entre Janja Lula da Silva, esposa do presidente eleito, e Ruth Cardoso, primeira- dama do governo FHC. Para ela, a influência política de Janja é excessiva, enquanto Ruth – aparentemente, exercendo um papel mais adequado pela régua de Cantanhêde – “não tinha voz nas decisões políticas, se tinha, era a quatro chaves, dentro do quarto do casal”.

É cansativo ter que, em 2022, reiterar que neste século as mulheres podem e devem se envolver politicamente, especialmente quando são filiadas ao partido e militantes. Cantanhêde tentou se justificar com o inexistente “machismo reverso” e questionou: “E se fosse o contrário? A mulher presidente com um marido interferindo em tudo?”, ao responder a uma crítica do professor de Direito da FGV Thiago Amparo. Ele bem a lembrou que este é um falso dilema e que “inverter o sexo na equação não elimina serem as mulheres – não homens – sujeitos à subordinação”. E ainda pontuou que até mesmo feministas liberais falam sobre isso há tempos. Para alívio dos que acompanhavam a discussão, a jornalista foi educadamente questionada por um colega. O resultado foi uma onda de apoio nas redes com a tag #RespeitaAJanja. A ex-presidente Dilma Rousseff chegou a dizer que a feminista e escritora “Simone de Beauvoir ensinou que o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos”. Ela está certa. Tempos depois, foi a vez de Dora Kramer, jornalista da Band News, fazer alusões à esposa do novo presidente. Sem absolutamente nada que endosse a preocupação, ela tuitou, “despretensiosamente” às 5h40 da manhã de um feriado: “Já pensaram na hipótese de Lula gestar a ideia de uma candidatura de Janja em 2026? Pois podem começar a pensar”. Pode ser uma preocupação válida daqui a um tempo. Pode. É agora, três semanas após o fim das eleições? Não.

É fato que o jornalismo precisa melhorar, para o bem da democracia. É urgente.