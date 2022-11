Por essa o senhor Momofuku Ando não esperava. O país do feijão com arroz (e bife ou frango, quando dá!) virou a pátria do miojo.

O Brasil da feijoada, do tropeiro e do baião de dois já é o décimo consumidor mundial do macarrão instantâneo. Com renda baixíssima e inflação pesada na comida, cenário típico da política econômica BolsoGuedes, o consumo desse produto só cresce – algumas marcas aumentaram em até 35% as suas vendas no último ano.

Quando inventou o miojo, há 64 anos, no Japão, o caríssimo Momofuku Ando (1910-2007), fundador da Nissin Foods, estava preocupado em criar um alimento barato e prático, perfeito para a dureza e a escassez do período pós-Segunda Guerra. Não é à toa que também encontra agora, no Brasil de 2022, um apetite de dimensões continentais.

Comer um miojo como opção do cardápio caseiro, tudo bem, não é um pecado gastronômico que leve ao inferno. Longe de mim, raio gourmetizador. O drama é a monotonia alimentar: comer quase sempre o mesmo prato, repetidamente, por questão de castigo orçamentário.