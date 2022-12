S ão 22 quartos com vista para o mar em uma praia privativa. Um ginásio e três piscinas completam a área externa da mansão, localizada em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Para chegar confortavelmente, há um heliponto. Os quartos superiores têm banheiras e todos são equipados com camas king size e televisão. A mansão espetacular, próxima à praia do Veloso, foi colocada à venda por R$ 25 milhões. No papel, a propriedade está em nome de Vicente De Noce, empresário e economista, morto em abril do ano passado. A prefeitura de Ilhabela, no entanto, afirma que a mansão pertence ao Apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, segundo documentos enviados ao Intercept por um empresário que tem relação com a instituição.

Segundo a prefeitura, a mansão em Ilhabela é parte do patrimônio da Igreja Mundial do Poder de Deus. Valdemiro teria ocultado seus bens em nome de terceiros para evitar o pagamento de dívidas, me disse o empresário, cujo nome não será revelado para evitar represálias. Ele é um dos credores da igreja e está sem receber valores pelo aluguel e reforma de um grande templo da Mundial na Grande São Paulo. Segundo ele, a dívida, acumulada desde 2018, chega a R$ 5 milhões. Foi a própria prefeitura de Ilhabela que apresentou provas que a mansão realmente pertence a Valdemiro. Essa informação está documentada em uma ação de execução fiscal movida, em 2015, para cobrar dívidas de IPTU atrasados do imóvel. Na ação, a prefeitura mostra que, até junho de 2021, os débitos com a administração municipal somavam R$ 2,7 milhões. Somente o IPTU de 2022, não incluído na conta, é de R$ 147 mil.

O imóvel também recebeu multa por danos ambientais, por ampliação irregular. A penalidade foi encaminhada à Igreja Mundial do Poder de Deus, classificada como “infratora”. Ao executar a dívida, a prefeitura de Ilhabela registrou oficialmente que, de fato, “a atual proprietária do imóvel é a pessoa jurídica da Igreja Mundial do Poder de Deus”. Em outro trecho do documento, o órgão municipal constatou “se tratar de imóvel de uso recreativo (veraneio) e pessoal do pastor Valdemiro Santiago, cujo patrimônio se confunde com o da própria Igreja Mundial do Poder de Deus”. A partir disso, o município considerou “legítimo o direcionamento da obrigação tributária a quem efetivamente fique como possuidor do imóvel”. No dia 5 de setembro, a juíza Isabela Carolina Miranda Rodrigues, do Fórum de Ilhabela, pediu o bloqueio de bens da parte executada, pelo prazo de busca de 30 dias.

Foto: Reprodução/Facebook

Um corretor da imobiliária de Ilhabela também confirmou, por áudio, que a mansão pertence a Valdemiro. O empresário que enviou a documentação ao Intercept disse ter estranhado a inclusão da propriedade nas conversas e negociações que teve com representantes da igreja para tentar receber seu aluguel atrasado, já que o imóvel teria um valor muito maior. Além da mansão, um bispo da Igreja Mundial ofereceu ao credor um barco e um trio elétrico para liquidar as dívidas. O barco de Valdemiro que foi ofertado ao empresário leva o nome de Franciléia, a mulher do apóstolo. É avaliado em R$ 3,5 milhões, valor pelo qual foi colocado à venda no site de comércio eletrônico Mercado Livre. Já o trio elétrico chamado Bradoque, que pertenceu à banda Chiclete com Banana e brilhou no carnaval da Bahia, foi estimado em R$ 2,5 milhões. O veículo ainda hoje anima eventos religiosos ao estilo da Marcha para Jesus e está em nome da empresa Interteve Serviços Ltda, ligada à Rede Mundial, grupo de comunicação ligado à Igreja Mundial.

Aos 16 anos, Valdemiro começou a trabalhar na Igreja Universal do Reino de Deus. Depois, fundou a sua própria – e virou inimigo de Edir Macedo. Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress

A nova empreitada C om seu inseparável chapelão de vaqueiro, voz rouca e o sotaque caipira inconfundível, o apóstolo Valdemiro Santiago tornou-se um pregador famoso e popular no Brasil a partir dos anos 1990. Em seus cultos, prometia até que pessoas com deficiência poderiam largar suas cadeiras de roda e voltarem a andar. Cenas desse suposto milagre – não comprovado – foram exibidas exaustivamente durante a madrugada na TV para fiéis insones. Em 2020, Valdemiro pediu ofertas de R$ 1 mil aos fiéis em troca de grãos de feijão ungido que, segundo ele, curariam a covid-19. Ao chorar, enquanto pedia doações em seus cultos, o apóstolo virou meme nas redes sociais e se transformou num dos personagens preferidos de humoristas e imitadores. O menino pobre nascido em Palma, zona da mata mineira, a 360 km de Belo Horizonte, perdeu a mãe aos 12 anos. Trabalhou na roça, foi pedreiro e morou na rua. Aos 16 anos, foi levado a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Virou obreiro, pastor, depois um bispo carismático, do tipo que arrastava multidões. Foi um dos campeões na arrecadação de dízimos e ofertas na Universal, até se desligar em 1998 para montar a sua própria igreja. Nascia ali a Mundial do Poder de Deus – e Valdemiro tornou-se a partir daí um inimigo íntimo de Edir Macedo. Para se vingar, o antigo líder usou sua emissora de televisão, a Record, em 2012, para mostrar que o apóstolo é um homem rico e poderoso, dono, à época, de uma fazenda no Mato Grosso, na região do Pantanal, avaliada em R$ 29 milhões, além de avião próprio e mais de cinco mil cabeças de gado.

As terras de Valdemiro “a perder de vista”, de acordo com a Record, seriam equivalentes naquele momento a 13,4 mil Maracanãs. As fazendas estavam em nome da empresa W.S. Music Ltda, de propriedade de Valdemiro e sua esposa, a bispa Franciléia de Oliveira. Hoje, no entanto, a Igreja Mundial passa por uma enorme crise financeira. Só no estado de São Paulo, a Mundial responde a cerca de 740 ações – quase todas por falta de pagamento. Um dos credores, durante reunião para tentar acordo, disse ter ouvido que a instituição estaria com as contas zeradas. Ainda segundo ele, os recursos vindos dos dízimos e ofertas estariam sendo transferidos para uma nova instituição religiosa, a Igreja Mundial Mais que Vencedores. Essa denúncia é feita também por ex-pastores em ações trabalhistas movidas na Justiça. O apóstolo Valdemiro teria recorrido a esta manobra abrindo um novo CNPJ para evitar que a justiça confisque os valores depositados na conta da Mundial do Poder de Deus, em razão dos inúmeros processos por cobrança de dívidas. A Igreja Mundial Mais que Vencedores informa ter como sede apenas uma sala – e não um templo – na rua Borges de Figueiredo, na Mooca, zona leste de São Paulo. Tem como presidente o bispo Jorge dos Reis Pinheiro, ex-deputado federal e cunhado de Valdemiro. O endereço eletrônico é o mesmo da Mundial do Poder de Deus. Na internet, não há informações sobre a existência de templos dessa instituição em funcionamento. O empresário que falou ao Intercept chegou a encaminhar uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo contra a igreja, arquivada por falta de provas. O empresário disse que não anexou os documentos à ação propositadamente por receio de torná-los públicos.

‘Pastores estão sem receber salários, mas o Valdemiro esbanja luxo em sua festa de aniversário’.