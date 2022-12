Lembrei muito dessas festas no Monsenhor Viana quando li que foi justamente na sala das professoras da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti que o atirador de 16 anos entrou no último dia 25, disparando contra as pessoas presentes. Ali, mirou e matou três mulheres. Maria da Penha Banhos, de 48 anos, e Cybelle Bezerra, de 45, morreram no local. Flavia Amboss, de 38, faleceria um dia depois.

Escrevo no masculino porque convencionou-se chamar o 15 de outubro “Dia do Professor”. Mas o correto – e é assim que passarei a falar – seria “Dia da Professora”: são as mulheres a vasta maioria das pessoas que se dedicam ao ensino de crianças, adolescentes e adultos neste país. Volto a falar sobre isso.

Durante meu ensino fundamental, lá na Escola Monsenhor Viana, zona norte recifense, o Dia do Professor era comemorado com uma festa em cada turma. Juntos, os docentes iam de sala em sala ouvir as homenagens de alunas e alunos, que traçavam uma competição velada entre classes para ver quem fazia o bolo mais incrível, a decoração mais bonita, a fala mais emocionada. Era engraçado ver o grupo, já entupido de docinhos e guaraná depois de passar por quintas, sextas e sétimas séries, chegar até a oitava e aguentar uma nova rodada de salgados, refrigerantes e discursos inocentes, melosos – e completamente maravilhosos.

Menos de uma semana depois, um adolescente de 14 anos entrou na Escola Estadual Coronel Camilo Soares, em Ubá, Minas Gerais, com um machado e um martelo na mochila. Planejava matar outra mulher, a diretora da instituição. Uma denúncia anônima, felizmente, evitou que mais uma tragédia acontecesse. Um mês antes, um rapaz de 15 anos entrou na Escola Professora Carmosina Ferreira Gomes, em Sobral, no Ceará, e atirou em três colegas . Matou um, o estudante Júlio César de Souza Alves, de 15 anos.

O assassino seguiria, ornado com uma suástica, até o Centro Educacional Praia de Coqueiro, uma escola particular. Lá, abriu fogo contra três estudantes e matou a adolescente Selena Zagrillo, de 12 anos, aluna da sexta série. Feriu ainda mais 13 pessoas, diversas delas, até o fechamento desta coluna, em estado grave.

Sabemos que todos os movimentos contra uma sociedade menos desigual, misógina, transfóbica, racista – e, portanto, menos babaca – bateram em altíssimos muros, geralmente erguidos com boas doses de hipocrisia. Só que nos últimos anos, graças ao atual mandatário-chefe do Executivo federal, a hipocrisia anda fartamente armada – e mira parte de sua fúria nas escolas.

De cara, há uma óbvia correlação entre morte, educação e gênero . Assim como há uma óbvia correlação entre os extremismos e violência que aumentaram no Brasil e posições de classe, raça, poder (e, novamente, gênero); entre as conquistas por mais espaços com pessoas negras e a multiplicação de células nazistas ; entre a maior democratização do debate sobre feminismo e o crescimento do número de mortes de mulheres, inclusive dentro da própria casa durante a pandemia .

Estes ataques deveriam nos fazer estancar imediatamente o passo. Deveriam nos fazer olhar para a gente, para fora, para o que nos importa e para nossas prioridades como sociedade. Quando nos tornamos um país no qual são escolas e universidades, professoras, professores e estudantes os grandes alvos do ódio extremo e ao mesmo tempo da displicência coletiva, deveríamos, imediatamente, nos levantar.

Somente os agentes das forças de segurança (polícias, bombeiros, Abin, Gabinete de Segurança Institucional, Forças Armadas, etc.) possuem 825 mil armas de uso pessoal, sem falar no equipamento usado no âmbito do trabalho. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e foram divulgados no último episódio do Foro de Teresina. Era o caso do tenente da Polícia Militar Fábio Castiglione, pai do assassino que atacou as escolas de Aracruz. Eram do PM a pistola .40, usada para cometer os crimes, além de um revólver calibre 38 também carregado pelo rapaz.

Os últimos anos, aliás, também mostraram o quanto amamos e valorizamos, sim, as escolas – mas as de tiro. Antes do governo Bolsonaro, eram mil delas em solo nacional. Agora, somamos mais de 2 mil. Saímos de 237 mil caçadores, colecionadores e atiradores, os chamados CACs, para 687 mil. Segundo o Instituto Sou da Paz, são mais de 1 milhão de armas circulando no país, contra 330 mil em 2018. Foi com uma delas, registrada em nome de um CAC, que Julio César foi assassinado em Sobral.

Tudo isso adiciona uma terrível camada de sentido e ação terrorista sobre uma população que finge se importar com educação, enquanto quase nunca se mobiliza efetivamente contra enormes cortes de verbas na merenda e infraestrutura escolar, por exemplo. Um exército de gente que fala sobre a importância da educação quando está pouco se lixando para os salários das redes municipais e estaduais de ensino. Mais: uma população que apoiou massivamente que se filmassem professoras e professores em sala de aula para denunciá-los, como se fossem criminosos em potencial, à espreita de atacar famílias. Tudo isso, sabemos, quase sempre esperando que as escolas resolvam sozinhas questões de ordem social e familiar, como a falta de acesso à boa alimentação, a insegurança, a violência doméstica, o racismo, etc.

O que houve em Aracruz é, entre a série de 12 ataques a escolas nos últimos anos, um termômetro que mede nosso cinismo quando bradamos por mais educação e valorização da família. Há pouquíssimo tempo, nos levantamos “contra a corrupção”, enquanto menosprezamos completamente a eloquente notícia de que 75% dos royalties do petróleo iriam, especificamente, para os gastos com escolas e estudantes. Gostaria, aliás, de mostrar por meio de um simples print o quanto costumamos a ser mesquinhos e levianos sobre o assunto: