Como Mike Bonin, vereador da cidade de Los Angeles, observou no Twitter, os usuários suspensos incluem Chad Loder , um pesquisador antifascista cuja investigação aberta sobre o motim do Capitólio em Washington levou à identificação e prisão de um militante mascarado do grupo Proud Boys que atacou policiais. A conta do videojornalista Vishal Pratap Singh , que cobre protestos de extrema-direita no sul da Califórnia, também foi suspensa.

Vários importantes militantes antifascistas e jornalistas tiveram suas contas suspensas na semana passada, depois que agentes de direita pediram seu banimento diretamente a Musk, e trolls de extrema-direita inundaram o sistema de reclamações do Twitter com denúncias falsas sobre violações dos termos de serviço.

“A noção bizarra que Andy Ngo tem dos ‘antifa’ parece ser a métrica usada para excluir as contas de jornalistas e publicações, a maioria das quais produzem jornalismo de comprovada qualidade e de maneira completamente honesta, respeitando os Termos de Serviço”, explicou Shane Burley, editor da antologia “ ¡No Pasarán! : Despachos antifascistas de um mundo em crise,” em postagens no Twitter . “Delírios paranoicos a respeito dos antifa estão provocando isso.”

Todas as quatro contas foram criticadas por Andy Ngo, um autor de extrema-direita cujas reportagens conspiratórias e cheias de desinformações sobre protestos de esquerda e movimentos sociais alimentam a ilusão em massa de que um punhado de pequenos grupos antifascistas fazem parte de um exército secreto imaginário chamado “antifa”. Em uma troca de mensagens pública no Twitter na sexta-feira, Musk convidou Ngo a denunciar diretamente a ele “contas antifa” que deveriam ser suspensas.

Entre as outras contas importantes suspensas estão o Elm Fork John Brown Gun Club , um grupo antifascista que fornece segurança armada para eventos LGBTQ+ no norte do Texas, e o CrimethInc, um coletivo anarquista que publica e distribui zines, livros, pôsteres e produz podcasts anarquistas e antiautoritários desde meados da década de 1990.

Como o The Intercept noticiou no ano passado, Ngo já havia tentado, sem sucesso, que Loder fosse suspenso do Twitter, e também se juntou a uma tentativa frustrada de obter uma ordem judicial para que o pesquisador parasse de tuitar sobre um dos Proud Boys que participaram da invasão ao Capitólio.

Em uma entrevista por telefone na segunda-feira, Loder, fundador de uma empresa de tecnologia e especialista em segurança cibernética, disse ao The Intercept que a princípio sua conta @chadloder foi suspensa na semana passada por cerca de 90 minutos, depois que Musk respondeu a Ngo no Twitter. Depois de recuperar por um breve período o acesso à sua conta, Loder foi suspenso novamente e acusado pelo Twitter de ter usado outra conta para burlar o banimento.

Loder disse que tem acesso a outra conta inativa, @masksfordocs – que foi criada no início de 2020 como parte de um esforço de um grupo de ativistas para doar máscaras N95 para médicos durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19 – mas que não havia utilizado a conta para burlar os banimentos. (Ngo chamou a atenção para a conta @masksfordocs no Twitter, descrevendo-a como perfil “alternativo” de Loder).

“O que eu acredito é que a minha e outras contas foram denunciadas em massa nas últimas semanas por um grupo dedicado de extremistas de extrema direita que deseja apagar evidências arquivadas de seus crimes passados ??e neutralizar nossa capacidade de expor esses crimes no futuro”, disse Loder. “Suspeito que os sistemas automáticos do Twitter denunciaram minha conta por algum motivo, e isto não está sendo revisado por nenhum ser humano.”

Como a conta de Loder estava em uma lista divulgada por ativistas de direita em uma campanha coordenada para denúncia em massa de falsas violações por usuários de esquerda do Twitter, ele pode ter sido suspenso como resultado dessa ação. Loder compartilhou capturas de tela com o The Intercept mostrando que os canais do Telegram com dezenas de milhares de membros, incluindo seguidores do QAnon e Proud Boys, coordenaram uma série de reclamações sobre os tweets de Loder e comemoraram sua suspensão.

Embora a equipe de Confiança e Segurança do Twitter tenha sido informada da campanha organizada de denúncias falsas contra Loder no início deste mês – sendo que denúncias coordenadas em massa e acusações falsas eram consideradas “manipulação da plataforma” e violavam a política do Twitter antes da sua compra por Musk, – essa equipe foi esvaziada pelas demissões em massa ocorridas em 17 de novembro.

Ainda assim, em uma postagem na rede social de código aberto Mastodon, Loder brincou com a possibilidade de que Musk estava apenas cumprindo as ordens de Ngo.