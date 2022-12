Hoje, de 60% a 70% das pessoas em estado mais grave que entraram ou ficaram internadas no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP trabalham com aplicativos de entrega. O dado está no relatório final da CPI dos Aplicativos da Câmara Municipal de São Paulo, apresentado nesta segunda-feira, dia 12. A informação veio de Julia Maria D’Andréa Greve, professora da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora técnica do Laboratório de Estudos do Movimento do Hospital das Clínicas, considerado o melhor hospital público do Brasil em 2021. Em reunião da Comissão de Saúde da Câmara Municipal em setembro de 2022, Greve afirmou que, em 2015 e 2016, acidentes de moto representavam apenas 20% dos atendimentos do Hospital das Clínicas.

Hoje, o número chega a 80%, segundo ela. À comissão, Greve desabafou, segundo trecho apresentado no relatório: “Peço desculpas pelo discurso indignado, de quem está na linha de ponta vendo os incapacitados e o que isso acarreta às pessoas e famílias, mas estou [aqui] para dar o maior apoio a qualquer atividade, a qualquer ação que realmente traga soluções para isso”. Além do número, que representa a maior parte dos atendimentos ortopédicos do hospital, Greve ressaltou o custo gerado aos cofres públicos decorrente do tratamento de motociclistas que se acidentaram trabalhando para as plataformas que não arcam com as demandas de saúde dos entregadores. “Um indivíduo com fratura exposta, se fizer o tratamento durante seis meses, por exemplo, representa um gasto de quase R$ 300 mil em procedimentos, remédios e cirurgias”, disse a professora.