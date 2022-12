A estratégia joga com as preocupações à esquerda e à direita quanto às redes sociais: segundo a mensagem, a JCPA, como a lei é conhecida por sua sigla em inglês, é simultaneamente uma proposta apoiada por progressistas para “silenciar vozes conservadoras” e uma iniciativa da extrema direita que financiará vozes pró-Trump consideradas fonte de “perigosa desinformação”.

Enquanto os legisladores consideram a possibilidade de anexar a medida aos pacotes de gastos do final do ano, o Google e a Meta – que comanda Facebook, Instagram e WhatsApp – estão despejando dinheiro em duas mensagens aparentemente contraditórias na busca por derrotar o projeto.

A lei da concorrência e Preservação do Jornalismo, apresentada por democratas e republicanos no Congresso dos EUA, seria a primeira proposta a desafiar de forma fundamental o modelo de negócios das gigantes que das redes sociais, forçando-as a dar às grandes organizações jornalísticas uma parte da sua receita publicitária.

A retórica exagerada era parte de uma campanha maior para impedir qualquer proposta de compartilhar a receita publicitária, a principal fonte de renda das empresas de redes sociais e de mecanismos de busca. A mensagem destinada a orquestrar a oposição republicana à JCPA é patrocinada pela NetChoice, e a mensagem que busca levantar a oposição democrata à JCPA é apoiada pela Associação da Indústria de Computadores e Comunicações, ou CCIA na sigla em inglês. As duas organizações são financiadas por Google e Meta, e servem para influenciar os congressistas e a opinião pública em nome das preocupações compartilhadas pelas duas megacorporações.

No início de dezembro, vazaram relatos de que apoiadores da JCPA – incluindo os senadores Amy Klobuchar, uma democrata do Michigan, o republicano John Kennedy, da Louisiana, o democrata Cory Booker, de Nova Jersey, e o republicano Chuck Grassley, do Iowa – tinham convencido os líderes do Senado a incluir o texto como parte da Lei de Autorização da Defesa Nacional, ou NDAA na sigla em inglês, um projeto abrangente que financia as forças militares. O projeto de lei foi aprovado pelo Comitê de Justiça do Senado em setembro.

A investida lobista, até aqui, tem sido bem-sucedida. O texto bicameral da NDAA, publicado no último dia 6, não inclui a JCPA, uma mudança que demonstrou a influência do Vale do Silício sobre as lideranças do Congresso.

Embora o caminho para utilizar a NDAA pareça fechado, quem apoia a JCPA espera por um acordo em potencial que inclua a legislação no pacote de gastos que o Congresso vai discutir neste mês.

A JCPA, que teve como modelo uma nova lei australiana de 2021, proporcionaria uma isenção legal às regras antitruste, permitindo que os veículos de mídia negociassem coletivamente com as plataformas do Vale do Silício, em busca de uma fatia das receitas publicitárias que eles ajudam a gerar.

Os defensores argumentam que o domínio do Google e do Facebook sobre a indústria de publicidade online dizimou o modelo de negócios tradicional dos veículos de notícias. Enquanto as companhias de redes sociais têm lucros de bilhões de dólares, a indústria de notícias viu a destruição de mais de 70 publicações diárias e mais de 2 mil veículos semanais desde 2004. Uma pesquisa do Paw Research Center, feita antes da pandemia, descobriu que as redações americanas tinham fechado 30 mil postos de trabalho desde 2008, um número que provavelmente cresceu nos últimos dois anos.

O argumento em prol do JCPA também aponta para o relativo sucesso do modelo australiano, que levou à distribuição de 200 milhões de dólares australianos entre veículos de notícias. Muitas publicações, grandes e pequenas, relataram que obtiveram sucesso graças ao acordo, incluindo o The Guardian, que ampliou sua redação na Austrália em 50 jornalistas após negociar um acordo com as plataformas de redes sociais.

Um ponto de discórdia diz respeito a quais tipos de veículos se qualificariam para participar da negociação coletiva, e como essas negociações poderiam impactar o conteúdo editorial. Durante o debate do comitê do Senado a respeito do projeto de lei, o senador republicano Ted Cruz, do Texas, conseguiu acrescentar provisões de que “a isenção antitruste será apenas para discussões sobre valores, excluindo explicitamente quaisquer discussões ou acordos entre as gigantes de tecnologia e os veículos de mídia que digam respeito à moderação de conteúdo”, de acordo com um comunicado de seu gabinete.