Ilustração: Júlia Coelho/The Intercept Brasil

Cinco ônibus e três carros queimados , uma delegacia da Polícia Federal depredada e botijões de gás espalhados pelas ruas fechadas em meio ao caos em Brasília. Diante disso, uma Polícia Militar que se omitiu, enquanto o ministro da Justiça, Anderson Torres, jantava em um restaurante da cidade. O político só se pronunciou, via Twitter, mais de duas horas depois do início do pandemônio. No dia seguinte, a Esplanada dos Ministérios amanheceu fechada e havia bloqueios na Praça dos Três Poderes e nas proximidades da sede da PF. O hotel onde o presidente eleito Lula estava hospedado após sua diplomação foi cercado por policiais por segurança. O novo governo ainda não foi empossado, mas Flávio Dino, anunciado como futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, se pronunciou antes do atual líder da pasta. Disse que as cenas eram inaceitáveis e que “as medidas de responsabilização jurídica prosseguirão, nos termos da lei”. Citando artigos da Constituição sobre a competência do governo federal sobre crimes políticos, ele afirmou que, a partir de janeiro, tomará as providências que agora não são possíveis.

Vídeo. Flávio Dino sobre os vândalos bolsonaristas: "Todos estão sendo identificados e as medidas serão tomadas a partir de janeiro". pic.twitter.com/Hjwry2V6oG — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) December 13, 2022

O quebra-quebra foi causado por bolsonaristas radicais após José Acácio Serere Xavante ser preso por convocar “pessoas armadas para impedir a diplomação dos eleitos” e levantar suspeitas infundadas contra o processo eleitoral. Conhecido como Cacique Tserere, o índigena recebe apoio financeiro do fazendeiro Didi Pimenta, dono de uma propriedade em Campinápolis, no Mato Grosso, onde mora a família do cacique. Didi já apareceu em vídeo pedindo um pix para “manter os índios” em Brasília.

O jornalista Thalys Alcântara, que cobriu as manifestações extremistas naquela noite, narrou ter visto uma polícia tímida, negociando com os radicais amistosamente. Ao ser questionado se alguém havia sido preso após os atos terroristas, o governador reeleito do Distrito Federal Ibaneis Rocha respondeu: “Acho que não“. A reação veio depois. Bolsonaro segue um cadáver presidencial, incentivando radicais a dobrarem a aposta em seus raros pronunciamentos. Acostumado a tratar as coisas públicas como privadas, o presidente abriu as portas do Palácio da Alvorada para seus apoiadores e os abrigou. Dentre eles, estava Oswaldo Eustáquio, investigado no inquérito das fake news. Na manhã da última quinta-feira, a PF cumpriu 103 mandados de busca e apreensão contra envolvidos em manifestações golpistas em oito estados, inclusive contra dois deputados federais bolsonaristas. Bolsonaro não foi eleito, mas muitos de seus aliados sim. O corpo mole de Ibaneis Rocha e da PM não serão casos isolados nos próximos anos. Lula enfrentará oposição em 14 estados e militares que não se atêm à sua função constitucional em um país onde um terço dos policiais militares flertam com o bolsonarismo radical.

