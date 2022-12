Para acompanhar os textos de Carla Jimenez em primeira mão, assine a newsletter do Intercept.

Ivi pega o trem de Ferraz de Vasconcelos até a estação Barra Funda, em São Paulo, e segue a pé para o apartamento onde trabalha há mais de 10 anos no bairro de Perdizes. Conversa com a dona da casa sobre a rotina do dia. Depois, fecha a porta da cozinha para lavar a louça enquanto ouve no celular uma aula sobre o papel da agricultura nas margens do rio Nilo no Egito Antigo. Vai para o curso da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, no final da tarde e aproveita o dia para revisar matérias do dia anterior, com ajuda de aulas online que encontra no YouTube. Está no sétimo ano e, em 2023, estará no oitavo.

Às vezes, Ivi faz a lição enquanto almoça no apartamento onde começou a trabalhar como babá em 2010. A criança de quem cuidava hoje é um estudante universitário. O trabalho de Ivi atualmente é limpar e organizar a rotina na casa da família. Tem carteira assinada e uma patroa que insistiu muito para que voltasse a estudar. O fato de ela assistir ao noticiário da tela do celular enquanto trabalhava deixava a patroa — uma mulher branca de classe média — impressionada. Passou a pagar o Uber para que Ivi voltasse da escola para casa e evitasse o ônibus tarde da noite.

Ivi é baiana, negra, quase retinta. Veio do município de Castro Alves, quando se viu sozinha com dois filhos e precisou trabalhar para sustentá-los. O pai das crianças fez outra família e deixou Ivi na mão, sem pensão ou apoio. Restou a ela arriscar-se a vir para São Paulo, mais de 20 anos atrás. Deixou os filhos com a mãe na Bahia, enquanto corria atrás de um emprego que permitisse estruturar uma casa antes de trazê-los em definitivo. Ivi largou a escola ainda cedo, pois trabalhar era prioritário. Não queria ver a mãe chorar outra vez por não ter o que comer. Seu pai também deixou a mãe sem apoio para viver com outra família.