A falta de recursos fez mais que paralisar pesquisas e fechar salas de aulas, reduzindo o ingresso de novos alunos – foram apenas 311 mil em 2021, queda de 15% ante o recorde de 366 mil registrado em 2017. Com o bloqueio de verbas do parte do orçamento de 2022 , em junho passado –R$ 438 milhões, o equivalente a 7,2% do total previsto para o ano –, a penúria se agravou: não há verba sequer para despesas básicas, como as contas de energia.

Professor de História do Direito da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca fez mestrado e doutorado na própria instituição em que hoje leciona, e pós-doutorado na Universidade de Florença, Itália, onde também foi docente visitante. É reitor desde 2016 e pesquisador com uma das bolsas mais prestigiadas do CNPq, além de presidente do Instituto Latino Americano de História do Direito.

Albuquerque, Soares e outros três reitores bolsonaristas decidiram romper com a Andifes , numa tentativa de enfraquecer a entidade que há décadas faz a interlocução das universidades federais com o governo. Por isso, Fonseca diz que irá trabalhar pelo fim da lista tríplice de nomes para a reitoria, a partir da qual o presidente da República escolhe seu preferido.

O caso mais emblemático é de Cândido Albuquerque, escolhido em 2021 para comandar a federal do Ceará, a UFC, mesmo tendo sido o último colocado na eleição interna – fez menos de 5% dos votos . Albuquerque chegou a subir no palanque de Bolsonaro em evento da fracassada campanha do presidente à reeleição. Outro reitor bolsonarista, Janir Alves Soares, da federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, comandou bloqueios golpistas em rodovias após a derrota eleitoral do presidente de extrema direita.

Weintraub terminou se demitindo do MEC em 2020 e fugindo do país temendo ser preso – era, àquela altura, investigado por ataques que dirigiu ao Supremo Tribunal Federal. Mas teve tempo de ajudar Bolsonaro a escolher professores de extrema direita para serem reitores em algumas instituições – mesmo que eles tivessem recebido votação pífia nas eleições internas.

O ataque não se limitou ao torniquete orçamentário. Sob Bolsonaro, uma sucessão de figuras medíocres, movidas a rancor e ressentimento, foi chamada a comandar o Ministério da Educação, o MEC, num processo que chegou a seu ponto mais baixo com Abraham Weintraub. Tiete de Olavo de Carvalho, Weintraub elegeu as universidades federais como inimigas e passou a atacá-las, chamando-as de locais de “balbúrdia” e até usando mentiras como a de que abrigariam “extensas plantações de maconha” e produção de drogas sintéticas.

Intercept – Num documento que foi entregue ao governo de transição, a Andifes fala em “drama orçamentário” e que a prioridade é recompor os orçamentos para o fim de 2022 e mesmo 23. Qual a situação atual?

Ricardo Marcelo Fonseca – É trágica. Os caixas estão zerados, universidades e institutos federais não podem fazer nenhuma compra, pagar nenhuma conta. Isso significa deixar em aberto compromissos assumidos com fornecedores, contratantes, prestadores de serviços, e com nossa comunidade interna, como bolsas ou diárias. É uma situação nunca antes vista, a de chegar no mês de dezembro com os caixas zerados [por causa do corte orçamentário de junho de 2022], e ela é sentida de maneira diferente em cada universidade. Algumas estão despedindo trabalhadores terceirizados; outras, encerrando atividades não essenciais. Algumas já estão sem pagar a conta de luz há uns quatro, cinco meses. Então, há um risco iminente de corte da energia. Se isso acontece numa universidade que tem super freezers [para armazenamento de material científico e insumos de laboratório], como a minha [a UFPR], pode implicar em perda de materiais para pesquisas em andamento ou pesquisas futuras. Fora aquelas coisas cujos efeitos virão só depois. Por exemplo: o gestor deixou um dinheiro separado para uma obra planejada há muito tempo. Agora, com o contrato já assinado, o dinheiro some. Isso pode dar um baita problema jurídico, de responsabilidade, junto a terceiros.

Qual a perspectiva para o ano que vem?

Será um drama se não houver uma resolução do problema ainda em dezembro – e ainda é possível que haja. Se não houver, objetivamente vai significar que nós vamos terminar 2022 com dívidas. Aí, em 2023, a gente vai precisar de uma operação de resgate, as universidades e os institutos federais. Porque não adianta que haja uma certa recomposição orçamentária para o ano que vem se a gente começar o ano com água até a cintura, entende?

O que está acontecendo é inédito. Em 2022, tivemos o pior orçamento da série histórica. A gente está no fundo do poço, precisa de uma ressignificação orçamentária. Não podemos ter apenas a preocupação de sair da lama, mas também de voltar a caminhar. Não basta estar preocupado apenas com a subsistência, com fechar as contas. Precisamos tentar olhar para frente, cumprir a função das universidades, que é a de pensar e contribuir com projetos para o país, com políticas públicas, formar novas gerações, melhores quadros. Eu não sei o que vai acontecer em 2023. A proposta orçamentária ainda está em discussão, mas o que a gente espera é isso, não só sair da lama como ter condições de caminhar.

O orçamento das 69 instituições filiadas à Andifes caiu em mais da metade entre 2015 e 2022, em valores corrigidos pelo IPCA. Qual foi o impacto disso na ponta?

Cada uma sofre do seu jeito, porque as universidades federais são um ecossistema muito diverso: existem desde as mais antigas, como é o caso da UFPR, da UFRJ, da UFMG, até as chamadas supernovas [como a Universidade Federal da Integração Latino-Americana e a Universidade Federal Rural do Semi-Árido]. Mas as dores foram grandes. Em geral, todas tiveram que reduzir serviços terceirizados [como de vigilância, limpeza e manutenção], que são grandes despesas, deixaram de promover o fomento interno, pararam de fazer obras, de dar manutenção em equipamentos caros. Assim, foram se tornando mais obsoletas do ponto de vista das tecnologias de informação e comunicação.

Foram sucateadas. Porque, se você não tem dinheiro para manutenção, para consertar um telhado, um equipamento, é sucateamento. As universidades que tiveram expansões mais recentes levaram calotes inclusive de pessoal, sofreram mais. Mas as mais antigas, por outro lado, têm instalações mais velhas. Toda a gordura foi cortada – onde havia gordura. E, talvez de uns dois anos para cá, já não havia mais gordura. Aí começaram a cortar na carne, ou até no osso. Isso tem impacto, por exemplo, em projetos estratégicos para o país como os das vacinas [contra a covid-19], que universidades como UFRJ, UFMG, UFPR e Unifesp estão desenvolvendo – para falar só das federais. Se a gente tivesse tido um fomento melhor, seguramente teria tido a possibilidade de ajudar mais o país.

O governo Bolsonaro nomeou como reitores professores fortemente ligados à sua agenda reacionária em algumas universidades federais. Por isso, a Andifes quer reformar a legislação que estabeleceu a lista tríplice. Qual o problema da lista? E de que forma fazer isso sem comprometer a democracia interna das instituições?

O caminho é via Legislativo. A gente quer passar a enviar apenas um nome para nomeação para o MEC. Por que isso não compromete a democracia? Porque o jeito como esse nome vai ser escolhido, os critérios, vão seguir a cargo das universidades. Cada uma tem um sistema. Eles variam, mas em todas a base é a democracia interna. Trata-se de garantir a autonomia universitária, de assegurar que o resultado desse processo democrático interno seja respeitado no momento da nomeação. As universidades têm uma tradição democrática interna, o que aliás está previsto na Constituição – o artigo 206 fala da gestão democrática do ensino público. Isso, portanto, não é ideologia, está na lei. E, nas universidades, é uma tradição enraizada desde os centros acadêmicos. Qualquer integrante da comunidade que está num cargo de gestão de uma universidade pública foi eleito, à exceção dos pró-reitores nomeados para a equipe de gestão do reitor. Existe uma cultura interna, o que aliás é ótimo para uma educação cívica, democrática, dos nossos estudantes.

A lista tríplice, em si, não é antidemocrática. Mas, a depender do mandatário do governo, pode vir a ser – quando, por exemplo, ele seleciona alguém que teve 4% da votação da comunidade acadêmica para se tornar reitor. Isso resulta em guerra permanente na instituição após a posse. É profundamente desagregador. A universidade tem como cultura ser liderada por quem tem legitimidade. Uma liderança com baixa legitimidade, contramajoritária, tem um efeito tremendamente negativo, deletério. A instituição fica paralisada, sua dinâmica interna – reuniões, cerimônias, relação com a comunidade externa – é prejudicada. Perde-se eficiência num serviço que é público. A gente tem que cuidar das instituições e não fomentar a autofagia delas.