Começarei por uma reminiscência profissional.

Certa vez viajei a uma cidade do sertão baiano situada às margens do Rio São Francisco para entrevistar um juiz acusado de assediar sexualmente funcionárias do gabinete e ter despesas bancadas pelas prefeituras da região.

Antes de encontrá-lo, passei dias entrevistando mulheres que foram submetidas a recorrentes episódios de assédio sexual e checando seus relatos com de testemunhas, além de obter provas de que ao menos um prefeito pagava a feira do juiz. Havia ainda fortes indícios de que cestas básicas doadas por condenados em processos de pequena monta eram surrupiadas por ele.

O magistrado me recebeu tarde da noite em sua casa, que era guardada por policiais fortemente armados — ele dizia ser ameaçado por traficantes locais. Levou meu colega fotógrafo e a mim a um pequeno escritório que mais se assemelhava a um cativeiro.

Naquele espaço exíguo, se sentou de frente pra mim. Estávamos muito próximos um do outro. Ele não permitiu ser fotografado e meu colega acabou sendo testemunha de uma entrevista no mínimo curiosa. Enquanto eu fazia perguntas sobre as acusações, o juiz me dava tapinhas supostamente amistosos nas minhas pernas. “Seu Flávio, você vai publicar isso mesmo?”, ele me perguntava. Eu respondia que sim e emendava com outra pergunta.

Eu publiquei a reportagem dias depois. O juiz me processou, mas sua ação não foi adiante. Passaram alguns meses e ele foi condenado administrativamente pelo Tribunal de Justiça da Bahia e recebeu como pena uma aposentadoria compulsória. Condenação esquisita, eu sei, afinal ser condenado a parar de trabalhar com vencimentos bem acima dos padrões do brasileiro médio não é lá exatamente uma coisa ruim. Na época, eu contornei minha irritação ao perceber que ao menos o juiz tinha perdido o poder que lhe auferia a toga, de usar seu cargo público para ter acesso a regalias e assediar mulheres. Era uma pequena vitória.