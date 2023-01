Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress

Ao longo da corrida eleitoral de 2022, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva assumiu por diversas vezes o compromisso de desmembrar o atual Ministério da Justiça e da Segurança Pública em dois – alegava ser necessário dar maior prioridade à segurança. Passadas as eleições, em 9 de dezembro, pouco antes da despedida do Brasil da Copa, o petista alterou sua orientação, no que alguns viram como a primeira quebra de promessa de campanha. Lula anunciou a manutenção do desenho adotado por Bolsonaro de um ministério único, a ser chefiado pelo senador Flávio Dino, do PSB maranhense. Em entrevistas à imprensa, Dino disse que a manutenção do modelo de Bolsonaro foi proposta pela equipe de transição, após ponderar melhor sobre os efeitos do desmembramento. O fundamento, disse o futuro ministro, é a necessidade de integração entre a Justiça e a Segurança Pública como esferas de atuação do estado. Afinal, de pouco adianta a polícia agir numa direção e os tribunais ou o Ministério Público agirem em outra. Uma boa política de segurança requer sinergia entre as diferentes engrenagens do sistema, o que reter os dois temas numa mesma pasta ajudaria a promover. A fala de Dino soa razoável, mas a verdade é que não existe fórmula exata para se organizar governos, havendo prós e contras em modelos com maior ou menor concentração.

Criar ministérios específicos pode ampliar custos, não só financeiros (o que costuma interessar mais à imprensa), mas de coordenação. Mas também ajuda a dar visibilidade às pautas e permite maior especialização e agilidade na gestão. Dividir foi a solução adotada, por exemplo, na Economia, área em que Lula sinalizou o desmembramento da superpasta ocupada por Paulo Guedes em nada menos que três unidades: Fazenda; Planejamento; e Indústria e Comércio. Nesse contexto, a opção de Lula por um ministério único para a Justiça e a Segurança parece fundada mais em razões práticas que teóricas. Uma delas, senão a principal, é a ocupação em massa, por policiais e outros agentes do setor, dos cargos e funções comissionadas do atual Ministério da Justiça e da Segurança Pública – uma realidade com a qual a equipe de transição certamente deve ter se defrontado. Essa prática teve início ainda nos governos do PT, mas se consolidou nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. O ministério não divulga dados precisos sobre o perfil dos ocupantes de seus cargos e funções, mas quem anda pelos corredores do Palácio da Justiça sabe que hoje o prédio mais se parece com um quartel ou batalhão. A criação de um Ministério da Segurança agravaria o cenário, gerando pressão para que as polícias fossem ali acomodadas, numa divisão de espaços entre “juristas” no Ministério da Justiça e policiais no Ministério da Segurança, que colocaria em risco (se é que não subverteria de vez) a capacidade do terceiro governo Lula de construir um legado próprio no combate à violência. Policiais podem trazer uma contribuição importante para a formulação e implementação de políticas de segurança, mas elas não podem ser matéria exclusiva da polícia. Pelo contrário, uma boa política de segurança envolve ações públicas e sociais de prevenção; elaboração de planos e pactos integrando União, estados e municípios; e produção de bons diagnósticos sobre a dinâmica da violência nos territórios. Isso tudo demanda a capacidade de diálogo com ativistas de ONGs, universidades, e setores como educação, saúde e assistência social nos três níveis de governo – federal, estadual e municipal. Policiais não têm treinamento para isso.

A tarefa do governo Lula em relação às polícias é subordiná-las à lei e aos governos eleitos.