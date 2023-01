Desde 1º de janeiro, contamos com um Ministério das Mulheres; um dos Direitos Humanos; um da Igualdade Racial; e um dos Povos Originários no lugar da amálgama bolsonarista que foi o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de Damares Alves. Com filiação religiosa pentecostal, ela colocou a família no centro de suas políticas. A retirada do termo do nome dos ministérios é bom sinal, e o governo Lula indica que vai mudar a rota perigosa em que a ex-ministra nos colocou – já que é justamente no seio familiar que mulheres, crianças e adolescentes mais sofrem violência.

Os rumos tomados por Damares desdobraram-se de dois fatores, um local e outro mais amplo, ligado à ascensão da direita global. Começo pelo segundo, sua filiação à agenda antigênero internacional. Surgida nos anos 1990 nos debates católicos conservadores, ela é uma reação do Vaticano e de pensadores religiosos diante das propostas de acordos e tratados internacionais – firmados por meio da ONU e em torno das Conferências do Cairo e Beijing – que faziam uso do termo “gênero” na defesa de direitos das mulheres e minorias.

O movimento antigênero questionava certas ideias feministas e de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Particularmente, aquelas ligadas à tentativa de se construir direitos reprodutivos e o reconhecimento do aborto enquanto uma questão de saúde pública. A partir dessa visão impulsionada pela igreja, o conceito de gênero seria uma “ideologia” que visaria destruir as famílias e o casal heterossexual. Aqui, a família nuclear heteronormativa aparece como “família natural”, por oposição ao gênero como algo falso e artificial.