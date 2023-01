Reza a lenda que em meados de dezembro de 1968, às vésperas da promulgação do famigerado AI-5, Pedro Aleixo, então vice-presidente da República, teria confessado ao presidente Costa e Silva que temia pelos rumos do país diante do recrudescimento do regime militar. Diz-se que, em uma conversa particular e franca, o político – um civil – teria dito ao militar a célebre frase “o problema de uma lei assim não é o senhor [presidente], nem os que com o senhor governam o país. O problema é o guarda da esquina”.

Sabemos bem o que aconteceu: o AI-5 deu início aos indecorosos anos de chumbo da ditadura, e o suposto protesto de Aleixo entrou para a história. O tal “guarda da esquina” se tornou uma figura do nosso imaginário político, um beltrano corriqueiramente acionado para dar sentido aos abusos e excessos praticados por autoridades. Personagens que, de uma forma ou de outra, supostamente se sentiam abalizadas pelos péssimos exemplos de seus superiores ou por interpretações torpes da lei.