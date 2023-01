Ninguém tem dúvida de que o momento-chave da posse de Lula no cargo máximo do Executivo federal foi protagonizado pelo grupo diverso que subiu a rampa ao lado do presidente. Mas houve um fato especialíssimo naquele dia – e que precisa ser reverberado conscientemente por todas e todos nós: as centenas de pessoas gritando “SEM ANISTIA” durante o discurso do presidente no Palácio do Planalto, uma semana antes de o prédio ser depredado em atos terroristas pró-golpe.

A mesma imprensa que noticia as humilhações sofridas pela população azeita a máquina que as produz.

Ah: é bom lembrar que a mesma coluna, poucas horas após Lula ter sido declarado legitimamente presidente na noite de 30 de outubro, procurou o criminoso Steve Bannon para ouvir suas platitudes e depois produzir a nota abaixo, cujo título é de uma irresponsabilidade atroz, incompatível com quem diz fazer jornalismo profissional. O cheiro é puro eau de golpismo com notas de deslumbre com as fontes do poder.

Em pouquíssimo tempo, a coluna Painel, da Folha, editada pelo jornalista Fábio Zanini, publicou: “Interventor federal em Brasília foi presidente da UNE e levou Fidel para congresso”. Isso mesmo. Enquanto uma (nova) tentativa felizmente fracassada de golpe estava em curso, o foco escolhido para falar do nomeado foi sua ligação com um movimento estudantil nos anos 1990 e o apoio demonstrado naquela mesma década a um ditador falecido em 2016. No mínimo, mesquinho e vulgar.

Todos esses episódios e os acordos que vieram depois deles contaram com as pretensas objetividade e imparcialidade da imprensa brasileira, e parte dela já demonstrou a que veio nessa terceira administração de Lula. Enquanto os três poderes eram quebrados à base de truculência, burrice e financiamento golpista, o presidente decretou intervenção federal no Distrito Federal e nomeou o jornalista Ricardo Cappelli para ficar à frente da segurança pública da região.

Não é problema algum jornais e jornalistas terem suas preferências ideológicas e apoiarem esta ou aquela corrente: o que nos fez falta, sempre, foi uma clareza maior sobre esses posicionamentos, quase sempre mantidos no armário da falsa neutralidade. Mas a questão aqui é a total incompatibilidade entre alimentar o autoritarismo e os ataques à democracia e divulgar textos pretensamente laudatórios à última.

Mais ainda: o ponto é a atualização do apoio da imprensa à realização de pactos que sempre foram interessantes para uma minoria poderosa e terríveis para uma maioria que precisa arcar com os altos custos dessas conciliações.

Sabe a reforma trabalhista de 2017, tão exaltada pela imprensa comercial e vendida por ela como a solução para nos tirar do buraco da recessão? Foi sob sua determinação que as mulheres, principalmente negras, passaram a ser ainda mais exploradas e precarizadas, como mostra esse ensaio acadêmico de 2020. As mesmas mulheres que são constrangidas de variadas formas no mercado de trabalho, como vimos recentemente no vídeo que mostrou uma caixa de supermercado de 69 anos urinando nas próprias calças por não ter autorização de sua chefia para ir ao banheiro. A mesma imprensa que noticia essas humilhações azeita a máquina que as produz.

A objeção das mulheres

A histórica má vontade do jornalismo comercial brasileiro com o Partido dos Trabalhadores não pode servir de desculpa para que os necessários processos judiciais para punir crimes cometidos por Bolsonaro sejam rotulados de “revanchistas”. Isso é um escracho não só com milhões de pessoas direta ou indiretamente vitimizadas pelas políticas de morte de Bolsonaro e seus chegados, a exemplo de Damares Alves e Milton Ribeiro, que largaram mulheres e crianças à própria sorte. É também acintoso para com a própria legislação brasileira e a Constituição, tratadas como paninho de limpar tábua de churrasco pelo evadido ex-presidente da República.

Não é porque a porrada não caiu sobre a cabeça de vocês que ela não existiu ou foi sentida como afago, caros jornalistas, colunistas e diretores de redação.

Me refiro especificamente aqui aos colegas homens, porque é importante iluminar uma questão a partir do gênero: enquanto muitos deles continuam irresponsavelmente a contemporizar os crimes de Bolsonaro e dos bolsonaristas e a sugerir pactos conciliatórios, são as jornalistas mulheres, mesmo na imprensa comercial, que têm marcado o necessário contraponto nas coberturas. Profissionais que trabalham, inclusive, em veículos com histórico de apoio a movimentos autoritários ditatoriais, a exemplo da Rede Globo.