Tem anos que grupos de extrema direita vêm disseminando livremente a ideia de que a democracia é, no fundo, um empecilho para a revolução conservadora que tanto almejam. Ora clamando por uma intervenção das Forças Armadas, ora afirmando que eles mesmos iriam “ucranizar o Brasil”, uma referência à onda de protestos violentos ocorridos no país europeu entre 2013 e 2014, que resultaram na ascensão de grupos neofascistas.

Enquanto isso, a máquina de desinformação da extrema direita seguia o seu rumo, alimentando diariamente com notícias falsas a revolta contra o “sistema”, reiteradamente atestando a incapacidade do próprio Bolsonaro de superá-lo. Sua derrota nas urnas em outubro, por exemplo, foi vista como a prova definitiva de que o “sistema” era corrupto na origem. O processo eleitoral, que sempre esteve na mira dessa máquina, era apenas um jogo de cartas marcadas, nas quais eles jamais venceriam. A conclusão é óbvia: chegava o momento de “tomar uma medida enérgica”.

8 de janeiro de 2023. Milhares de pessoas se dirigem a Brasília. Em um vídeo postado em suas redes sociais, um casal de idosos afirma que estava ali para impedir a promulgação de uma lei que permitiria que “pai se cassasse com filha e adulto com crianças”. Em outro, uma mulher na casa dos 30 ou 40 anos diz que lutaria contra a ideologia de gênero nas escolas. Num terceiro, um homem na casa de seus 20 e tantos anos fala que está ali para acabar com o comunismo. Todos oscilavam entre a raiva dos seus ditos inimigos – o “PT”, os “comunistas”, etc. – e o medo do que poderia acontecer se falhassem em sua missão “pelo Brasil”.

A raiva, a paranoia e o desespero que se via em muitos desses vídeos pré-invasão não são acidente: são sintoma de uma ação orquestrada, lá atrás, no coração dos grupos intervencionistas, isto é, dos defensores da ditadura militar, um dos berços originais do bolsonarismo. Um povo que começou a se reunir, entre outras coisas, para conter os avanços da Comissão Nacional da Verdade.