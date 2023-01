O governo Lula tem se mostrado resistente à criação de uma pasta com foco na religião e seu papel político no fortalecimento da democracia – algo que já foi feito em países como Colômbia, Chile e México, que contam com alguma espécie de secretaria nacional para tratar do assunto. A nova gestão segue resumindo a articulação com os cristãos a ter alguém que “fale pelos evangélicos” e que dialogue principalmente com as raposas da Bancada Evangélica ou os barões da fé pastores das megaigrejas. Isso é um erro.

Como os ataques terroristas de cunho golpista em Brasília provaram, a destituição do governo Jair Bolsonaro e de seus pastores ultraconservadores instalados no Executivo federal, com Damares Alves à frente, não nos devolverá a democracia e a diversidade em condições de segurança. Mas é importante lembrar o seguinte: o espírito da radicalização, que segue vivo e atuante, voltará em parte para sua incubadora – as muitas igrejas e comunidades virtuais evangélicas e católicas dispostas a cultivá-lo, aguardando o momento de ele reaparecer e reivindicar novamente o lugar de privilégio e supremacia de um grupo que vê a si mesmo como a “maioria” e acredita que, como tal, sua crença política, sua concepção de moral e sua religiosidade devem ser impostas.