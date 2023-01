Um relatório da ONG SumOfUs, que monitora big techs, afirma que as plataformas de redes sociais facilitaram a distribuição de conteúdo sobre os ataques dos terroristas em Brasília no último domingo — incluindo a incitação explícita à violência. Houve ainda, como de costume, monetização dessas publicações criminosas, permitindo que os donos das páginas – e as próprias plataformas – lucrarem com as postagens. Os pesquisadores encontraram influenciadores golpistas que chegaram a transmitir os ataques e o vandalismo por horas – alcançando uma audiência de milhões de visualizações em apenas um dia. Outro, mostra o relatório, transmitiu os atos terroristas por cinco horas, chegando a 600 mil visualizações em um dia, se espalhando pelas plataformas da Meta – Facebook e Instagram – e também no Twitter, TikTok e Telegram. Tudo monetizado.

A ONG já havia alertado as plataformas sobre a profusão de conteúdos potencialmente danosos à democracia brasileira nos atos golpistas de 7 de setembro do ano passado, como reportou o Intercept. Na época, a diretora de campanha da ONG Flora Rebello sentenciou: “é como se estivéssemos revivendo o cenário criado em 6 de janeiro nos Estados Unidos”. “A Meta está ajudando ativamente a mobilizar um exército online no Brasil responsável pela disseminação de teorias conspiratórias sobre a integridade das eleições e que ameaça dar um golpe violento”, ela alertou. Foi exatamente o que aconteceu. Desta vez, mostra o relatório, o Google e a Meta permitiram que extremistas transmitissem os atos violentos ao vivo, incitando que mais pessoas participassem dos ataques. Muitos deles seguiram pedindo golpe depois das publicações. Anúncios foram exibidos sem restrição. “O Google, assim como os influenciadores, lucrou com toda a confusão em Brasília”, diz o relatório.

Foto: Reprodução/YouTube

O canal Política sem Curva, com 77 mil seguidores, foi um dos que transmitiu os ataques por mais de quatro horas sem incômodo. No vídeo, o influenciador extremista Genival Fagundes – candidato derrotado a deputado federal pelo PL goiano em 2022 – afirmava que as pessoas “haviam perdido a paciência” e estavam “tomando o poder de volta”. “É vandalismo quando as pessoas retomam sua própria casa? Claro que não”, ele chegou a dizer. A live foi retransmitida em seu Facebook. Na descrição, ele pedia doações e convidava os seguidores para outras redes sociais. O vídeo golpista também exibiu anúncios. Agora, o canal está suspenso no YouTube, mas sua página no Facebook segue no ar.

Foto: Reprodução