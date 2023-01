A inação, ingerência e omissão das autoridades do Distrito Federal são cristalinas. Enquanto o ex-ministro da Justiça e agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, estava nos EUA, terroristas depredavam o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e o Palácio do Alvorada. Em questão de horas, ele foi exonerado pelo governador emedebista Ibaneis Rocha, que, logo em seguida, foi afastado do cargo pelo Supremo por ao menos 90 dias.

Eu sabia, você provavelmente sabia, pesquisadores sabiam, quem acompanha grupos de bolsonaristas no Telegram sabia: havia atos golpistas marcados para o fim de semana dos dias 7 e 8 de janeiro. A pergunta é: como e por que os terroristas conseguiram executar um plano público de invasão ao centro do poder do país, sem nenhum problema?

Vital disse ainda que conversou por telefone com Gustavo Rocha, secretário-chefe da Casa Civil do Distrito Federal, por volta das 9h30 de domingo, e que ele lhe assegurou que “tudo iria transcorrer perfeitamente bem”, e concluiu: “Não ei de imaginar que o secretário Gustavo Rocha desdenha esse momento que tivemos ao telefone”. Ao ver o caldo ferver, o senador tentou contato novamente no início da tarde, mas, segundo ele, o secretário não mais o atendeu.

O presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rego, do MDB, disse em entrevista coletiva que a polícia legislativa estava apreensiva, mas recebeu a informação de um dos secretários de Ibaneis de que não era preciso se preocupar, uma vez que “toda a situação estava plenamente sob controle”.

A Folha de S.Paulo noticiou que a Abin, a Agência Brasileira de Inteligência, avisou ainda no sábado, dia 7, que havia risco de violência. Os informes foram distribuídos para 48 órgãos em 16 ministérios e alertavam sobre o aumento expressivo no número de ônibus fretados e as constantes convocações de invasão a prédios públicos, “principalmente na Esplanada dos Ministérios”. Já a jornalista Andrea Sadi afirmou que os avisos sobre as invasões foram feitos às autoridades do Distrito Federal entre 9h e 10h da manhã de domingo. Fato é que isso é muito, mas muito tarde.

Também em entrevista, o ministro da Justiça, Flávio Dino, do PSB, disse que devíamos agradecer a Deus por não termos repetido o que houve na invasão do Congresso dos EUA em janeiro de 2021, se referindo às cinco mortes ocorridas no Capitólio. Ao mesmo tempo, frisava ter agido com os meios disponíveis, embora eles não fossem os “ideais, por várias razões. Entre as quais, nós não estamos operando em uma situação de normalidade institucional”. Não aprendemos nada com o ocorrido nos EUA dois anos antes? Por que estamos seguindo o mesmo roteiro e falhando?

Na mesma coletiva, Andrei Rodrigues, delegado que comanda a Polícia Federal, disse que nos dias 6 e 7 se reuniu com autoridades do Distrito Federal, o que lhes deu “tranquilidade e segurança”, uma vez que, durante a cerimônia de posse, não houve problemas. A comparação é esdrúxula, uma vez que não havia manifestações bolsonaristas marcadas para tal data. O objetivo da reunião, onde havia secretários e representantes dos bombeiros, das polícias civil e militar, do Detran etc., era traçar um plano de segurança para os atos – que já estavam previstos.