P ara quem olha do alto, a impressão é de uma serpente se embrenhando na mata. Mas basta se aproximar para visualizar a estrada aberta pelos tratores, ampla o suficiente para a passagem de um caminhão. É a partir dela que os operadores de motosserra entram na floresta para derrubar as espécies mais valiosas, como o ipê e o jatobá, cujos metros cúbicos são vendidos a 3 mil e a 1,5 mil dólares no mercado internacional, respectivamente. Abatidas, as árvores são trazidas até os caminhões pelo skidder, uma máquina com um grande gancho na ponta — perfeito para pinçar e arrastar as enormes toras.

Como cupins abrindo trilhos floresta adentro, os madeireiros saquearam 45 mil caminhões carregados de toras de uma área da União localizada no município de Lábrea, no sul do Amazonas — uma região que se tornou o epicentro do desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Colocados um atrás do outro, os veículos formariam uma fila de 450 quilômetros, o equivalente à distância entre São Paulo e Curitiba. Um saque que não aconteceu à revelia das autoridades ambientais, mas sim entre a bênção e o desinteresse de órgãos que deveriam zelar pelo meio ambiente.