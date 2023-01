Ao menos quatro deputados federais apagaram das redes sociais mensagens de apoio aos atos de terrorismo praticados por bolsonaristas no dia 8 de janeiro. Depois que as postagens repercutiram mal, André Fernandes, Silvia Waiãpi, Eros Biodini – respectivamente do PL do Ceará, Amapá e Minas Gerais – e Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, bem que tentaram pular do barco golpista e repudiaram a depredação e violência, mas os prints já estavam eternizados.

No vídeo em que tenta limpar a própria barra, o deputado usou a estratégia bolsonarista de comparar manifestações legítimas da esquerda com os atos terroristas recentes, mas deixou de mencionar que comemorou quando os golpistas arrancaram a porta do gabinete do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. No tuíte que apagou logo em seguida, ele postou a imagem e escreveu “quem rir vai preso”.

Já a deputada Clarissa Tércio apagou o vídeo em que exaltava a invasão aos prédios dos Três Poderes e, em seguida, postou o print de um tuíte do ex-presidente Jair Bolsonaro, também comparando manifestações legítimas da esquerda com os atos golpistas e se dizendo contra “qualquer ato de violência, vandalismo ou de destruição do patrimônio público, que venha ameaçar a nossa democracia”. Quando saiu a notícia da inclusão do seu nome no pedido de inquérito da Procuradoria-Geral da República, Tércio se defendeu, alegando que apenas postou um vídeo “pedindo oração” pelo país. O que as imagens mostram, porém, são os golpistas invadindo os prédios públicos.