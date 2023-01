O tom conciliatório de Costa foi recebido com sorrisos por um grupo de servidores em cargos de confiança do primeiro escalão do Ministério da Defesa, naquela tarde ensolarada e quente. Tratam-se de seis militares que têm relações diretas ou próximas com o ex-candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto, filiado ao PL, e o ex-comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas.

“N “N ão é uma reação”, apaziguava, na terça-feira passada, dia 17, o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Na fala a jornalistas , na porta do Ministério da Defesa, em Brasília, ele buscava desvincular os ataques terroristas de 8 de janeiro da pauta do almoço que acabara de ter com o anfitrião José Múcio Monteiro e os comandantes das Forças Armadas.

Perguntamos a Múcio, por intermédio de assessores, se ele conhecia as ligações de sua equipe próxima com o bolsonarismo e sua agenda e, nesse caso, por que não fez mudanças. Também o questionamos sobre seu conhecimento da missão do Ministério da Defesa – o controle civil das Forças Armadas. Ele preferiu não responder.

Após a queda de Dilma Rousseff, Michel Temer a entregou a um ministro militar, jogando no lixo a função para a qual a pasta foi criada. Com Bolsonaro, os militares se entrincheiraram de vez ali. Devolver o controle ao governo civil é uma das missões esperadas do governo Lula – e sobre a qual Múcio até agora desconversa.

Os ocupantes de cargos dessa natureza são habitualmente trocados logo que se inicia um novo governo, para que o ministro empossado monte uma equipe alinhada às políticas públicas que irá executar. Porém, enquanto Lula esbraveja contra os generais para a grande imprensa, ordena a demissão de militares bolsonaristas do Palácio da Alvorada e do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, os homens de Braga Netto e Villas Bôas vão ficando, sem alarde, no primeiro escalão da Defesa.

Mas, decorridos 10 dias dos ataques terroristas – e mais de um mês de sua indicação como ministro de Lula –, Múcio mantém em cargos de confiança gente da estrita confiança do candidato derrotado a vice. Compõem o grupo o subchefe e um assessor do gabinete ministerial, os assessores de Planejamento, Comunicação, Atos e Procedimentos e o secretário de Controle Interno.

Soldados brasileiros integrantes do contingente de manutenção da paz da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah) durante patrulhamento em Port-au-Prince.

Os ‘haitianos’ de Múcio

C inco dos seis dos assessores diretos de José Múcio nomeados durante o governo Bolsonaro são oficiais do Exército. Três deles serviram na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a Minustah, patrocinada por Lula em seus primeiros mandatos. Tratam-se do tenente-coronel da reserva Jorge Luiz Mendes de Assis, assessor de gabinete; do chefe interino da Assessoria Especial de Comunicação Social, o coronel da reserva Neyton Araujo Pinto; e do capitão reformado Geraldo Calixto de Araújo, assessor de Atos e Procedimentos da Defesa.

A Minustah, acusada de crimes contra civis e violência exacerbada, é vista por pesquisadores das Forças Armadas brasileiras como um laboratório para as operações de Garantia da Lei e da Ordem, as GLOs, que colocaram sob o Exército o comando de atividades eminentemente políticas, como a segurança pública do Rio de Janeiro – com Braga Netto.

O tenente-coronel Mendes foi nomeado adjunto da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos do comandante do Exército pouco depois de voltar do Haiti, em 2015. À época, Villas Bôas acabara de assumir, escolhido pela presidente Dilma. Mais tarde, como se sabe, o comandante do Exército foi protagonista da prisão de Lula ao ameaçar o Supremo Tribunal Federal, via Twitter, na véspera do julgamento de um habeas corpus do hoje presidente da República. A Villas Bôas, Bolsonaro já disse dever a eleição em 2018.

Mendes seguiu no posto, segundo o currículo disponível no site da Defesa, até 2021. Em 21 de maio daquele ano, foi chamado para trabalhar no ministério, onde tem salário mensal bruto de R$ 10.373, que se somam aos R$ 22.725 a que tem direito como militar da reserva.