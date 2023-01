Vovô viu a uva… uma ova! Na nova cartilha de alfabetização adotada pelo bolsomilitarismo, vovô viu o golpe e se lambuzou com ilusões de um viúvo de 1964. O perfil predominante nas ações de 8 de janeiro é do tiozão da padaria, na faixa dos 50 anos, mas foi o idoso fanatizado que serviu de escudo no acampamento de Brasília e deu uma feição piegas, fofa e espontânea à emboscada terrorista — imagem usada pelos organizadores para manipular a opinião pública.

Até a principal fake news dos golpistas, espalhada pela deputada federal Bia Kicis, do PL, explorou essa artimanha: uma senhora de 76 anos teria morrido no ginásio da Polícia Federal, por maus-tratos, depois de ser presa com a legião de 1.500 bolsonaristas. A foto escolhida em um banco de imagens era de Deolinda Tempesta Ferracini. Ela havia morrido sim, em decorrência de um AVC, em 2022, aos 80 anos, em São Paulo, a léguas e mais léguas, no espaço e no tempo, da mutreta no planalto central do país.

Vovô viu o vice… A turma idosa mereceu toda a atenção do general Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa derrotada do PL, em um encontro com militantes do acampamento de Brasília. No dia 18 de novembro, depois de uma visita ao ainda presidente Bolsonaro, o general sextou em uma roda de fãs e fanáticos. Uma mulher, aos prantos, reclamou da demora para o golpe — “a gente tá na chuva e no sol” —, no que foi consolada por Braga Netto: “Eu sei, mas tem que dar um tempo”, disse, mexendo com a boca como quem triturava um bombom.